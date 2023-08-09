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法操》5歲童在鵝肉店遭燙傷，照顧人為什麼要判刑？

法令上的保證人地位常見的有具有扶養義務之人、監護義務、保護義務等。契約關係大概有僱傭契約、保母等；依法理的保證人地位有如危險前行為（行為人引起危險就有防止結果發生的義務）。
法操FOLLAW

法操FOLLAW

2023/08/09 11:04

◎法操司想傳媒

報導指出，彰化一名女子於前年幫忙照顧5歲男童，帶他到附近鵝肉店借廁所，後因男童在廚房走到奔跑被絆倒，整個人跌坐進高溫滾燙湯鍋內，釀全身23.5%燙傷，患部終身排汗功能損傷，彰化地院認定張女有疏失，依過失致重傷害罪判處三月徒刑，台中高分院近日二審宣判，也認定張女有疏失，維持原判確定，全案不得上訴。

鵝肉店示意圖，人物與本文無關！（資料照）

根據二審判決，張姓女子案發當時雖非男童的保母，但就是實際照顧男童的人，並自願承擔保護照顧男童的義務，因此具有保證人地位，未盡保護照顧男童義務，讓男童跌進熱湯之中，與男童受重傷害有因果關係，因此應負過失傷害致人重傷的罪責，究竟二審法官指出的保證人地位是什麼，為什麼未盡保證人地位就要受到處罰？

純正不作為犯與不純正不作為犯是什麼？

要介紹保證人地位前，必須先了解刑法上對於純正不作為犯與不純正不作為犯是什麼。簡單來說，純正不作為犯是刑法構成要件中有規定用「不作為」的方式當作犯罪的成立，例如聚眾不解散罪、義務者不救助罪等等。

《刑法》第15條規定：「對於犯罪結果之發生，法律上有防止之義務，能防止而不防止者，與因積極行為發生結果者同。」不純正不作為犯就是在刑法構成要件上負有防止義務之人，舉例來說，一名救生員在游泳池上看到有人溺水而不去救助而導致溺斃，這時候他就有可能成立殺人罪的不作為犯。

不過值得注意的是，一個構成要件可否用不作為方式實現，刑法不一定會規定，另外，不純正不作為犯的構成要件除了一般的要件之外，還多了「保證人地位」。

保證人地位是什麼？什麼樣的人具有保證人地位？

保證人地位指的是「有防止犯罪發生的義務」。回到《刑法》第15條規定：「對於犯罪結果之發生，法律上有防止之義務，能防止而不防止者，與因積極行為發生結果者同。」這條規定當某人具有「義務」防止犯罪的發生（保證人），卻不採取適救助行為時，等同於以作為方式構成犯罪。

保證人地位大致上可分為三類：依法令、契約以及法理上的保證人地位。法令上的保證人地位常見的有具有扶養義務之人、監護義務、保護義務等。契約關係大概有僱傭契約、保母等；依法理的保證人地位有如危險前行為（行為人引起危險就有防止結果發生的義務）。

回到新聞事件，張女上在訴二審表示，事發當時並非男童的保母，無任何契約關係，因此不具有保證人地位，不過法官認為，張女帶五歲男童到鵝肉店上廁所，就是實際保護照顧兒童的人，自願承擔保護照顧男童的義務，舊友保證人地位的適用。

法操提醒您，許多人不知道刑法上有保證人地位的規定，看完文章後想必您對於保證人地位有更多的認識，也知道要如何避免構成不純正不作為犯。

本文經授權轉載自法操 5歲童在鵝肉店遭燙傷，照顧人為什麼要判刑？

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