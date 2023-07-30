法操》網購代付、遊戲代儲便宜又方便，但你可知這可能牽扯上犯罪行為？

在網路上若出現代儲動輒20%以上的折扣，就明顯有問題。這些就有可能是詐騙集團運用詐騙得來的遊戲點數，透過代儲的方式洗成金錢，由於遊戲點數並不會留下交易紀錄，因此成為詐團最方便拿來運用的工具。

◎法操司想傳媒



根據新聞報導，一對袁姓夫妻透過電商平台從事「代充」、「代付」等業務，實際上則是進行匯兌、洗錢等行為，被檢察官依違反銀行法雙雙起訴。



有在接觸網購或是線上遊戲的民眾一定對於代付、代儲之類的名詞不陌生，電商平台時常充斥著這種主打「以低於市價行情儲值」的服務，而隨著電子商務的發展與跨國交易的逐漸頻繁，也越來越多人把腦筋動到這種服務上。



不過大家知道這些可能牽涉違法行為嗎？甚至可能害自己惹禍上身？

（圖擷取自露天拍賣頁面）



違法匯兌將觸犯銀行法



有些代付業者想透過私下幫人進行跨國款項收付來達到賺取匯差或手續費等效果，最常見的是利用中國「支付寶」等平台，請消費者先匯錢（台幣）給自己後，再從自己的支付寶將點數（人民幣）儲值給消費者。



為了避免私人利用跨國交易進行洗錢行為，所以這種「提供匯款人與受款人在異地間支付款項需求之資金往來服務」一向是「專屬於銀行」的營業項目。若私下進行匯兌服務將觸犯銀行法第29條規定，依同法第125條第1項規定，犯罪獲取之財物或財產上利益未達1億者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科1000萬元以上2億元以下罰金；達1億以上者，處7年以上有期徒刑，得併科2500萬元以上5億元以下罰金。

銀行法

第 29 條

除法律另有規定者外，非銀行不得經營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外匯兌業務。



那為什麼遊戲代儲可以便宜這麼多？



那很多打著便宜名號的遊戲儲值又是怎麼來的呢？從合法管道思考的話，可能是商家藉由點數卡（例如:mycard、gash）或是禮品卡（google、apple）特價的時候大量購入，之後再向消費者賺取價差。不過用這種辦法頂多也只能獲得10%以下的折扣，不然商家根本不會有賺頭。



但在網路上許多代儲有動輒20%以上的折扣，就明顯有問題。這些就有可能是詐騙集團運用詐騙得來的遊戲點數，透過代儲的方式洗成金錢，由於遊戲點數並不會留下交易紀錄，因此成為詐團最方便拿來運用的工具。



另外也可能是詐團集團拿盜刷的信用卡來幫玩家儲值，當信用卡所有人發現自己被盜刷申請停卡之後，詐騙集團早就已經從代儲的玩家那邊拿到現金，揚長而去。且由於信用卡停止支付，遊戲公司收不到錢，當然也不會將購買的商品給玩家，此時就換玩家成為付了錢還收不到虛擬商品或是害自己帳號被停權的冤大頭。



這類詐騙集團拿詐得點數、信用卡換成現金的行為，除了觸犯刑法第339條詐欺罪之外，也可能成立洗錢防制法第2條洗錢行為的定義，依同法第14條最高可處7年有期徒刑，併科500萬元罰金。

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洗錢防制法

第 2 條

本法所稱洗錢，指下列行為：

一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。

二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。

三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。



只是網購卻讓自己帳戶被凍結？



當消費者貪圖便宜或方便而向代付、代儲業者匯款時，由於很容易牽涉到違法匯兌、洗錢、詐騙等行為，當警察追查金流時就會一路找到消費者身上，除了可能因此導致自己的銀行帳戶被凍結（延伸閱讀：帳戶被凍結？什麼是警示帳戶？現行法規問題很大？），還會因疑似違反銀行法、洗錢防制法、刑法等刑責而遭到偵辦。



縱然之後若提出消費紀錄，還是能夠證明自己只是單純的購物行為，而非從事匯兌或詐騙集團的一員，但光是在接受檢警調查所花費的時間與精力，相信早就大於當初尋找代付而省下的成本，得不償失。

本文經授權轉載自法操 網購代付、遊戲代儲便宜又方便，但你可知這可能牽扯上犯罪行為？

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