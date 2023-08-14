自由開講》拋出北投AI科技谷支票 反讓郭台銘自曝其短！

◎張天泰

醞釀獨立參選的鴻海創辦人郭台銘近日到參拜石牌福星宮參拜，並與里民座談。不少里民對於前台北市長柯文哲執政8年有怨言，郭台銘說，他要把北投變成AI科技谷，柯文哲擔任市長8年，不知道是不懂國土規劃，還是地方有法令限制？更聲稱法令是人所制定，郭說在舊金山看過，要開發關渡平原打造AI科技谷，郭還說，柯文哲不做，他來做，「支持郭台銘，台灣一定贏」。

然而，「台灣阿銘」拋出北投AI科技谷支票一出，反而讓其自曝其短，弱點盡現，前台北市副市長黃珊珊，直指郭台銘未做政策準備對法令不熟，立委吳思瑤更有系統的批判郭董，首先郭不懂政府分工，依權責劃分，關渡平原開發主要是台北市政府的職掌，郭董想讓北投變矽谷，得先過蔣萬安市長這關！第二點為郭董在里長座談會的福星宮所在地，開發中的「北投士林科學園區」恰恰就在正對面。柯文哲市長任內北士科招商及開發期程一再延宕，確實也需要產業進駐，但如果AI科技谷可行，何必捨近求遠，跑到關渡平原去搞？北士科可優先考慮，第三點為開發關渡平原最主要的難題有二：一是作為台北之肺，關渡平原具有調節氣候、防洪保水的生態功能；二為開發涉及私有地的徵收，光徵收經費至少就是500億起跳，財源的籌措一直是市府面臨的最大挑戰，第四點是郭未周全考量關渡平原開發後，所面對的交通問題，此四點為郭想選總統，但政策基本功卻無做好，只信口開河亂開支票吸引媒體焦點，這是最短視的選舉操作手法。

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對於郭台銘（中）拋出的北投AI科技谷支票，反而讓他自曝其短，弱點盡現，前台北市副市長黃珊珊，直指郭台銘未做政策準備對法令不熟，立委吳思瑤更有系統的批判郭董，首先郭不懂政府分工，依權責劃分，關渡平原開發主要是台北市政府的職掌，郭董想讓北投變矽谷，得先過蔣萬安市長這關！（資料照）

筆者觀察郭的政策準備已不及格，現今郭到處造勢，宣稱選台灣總統為虛，和國民黨交換政治利益為實，但柯文哲11日已指出，一定會以民眾黨總統參選人的身分參選到底，讓郭以「郭柯配」狐假虎威的政治情勢破局，現在最有可能是換「侯郭配」？但之前聲稱基層希望侯郭合作的藍營小雞張斯綱，在政論節目對外宣傳「侯郭配」，不無可能的藍營小雞葉元之，紛紛改口，張改成郭到處分裂，大家心情很不安，基層也焦慮，葉改口為郭侯配或侯郭配都不可能，藍營小雞皆害怕站錯邊從小雞變烤春雞，而目前郭原先和柯、侯借勢轉勢的政治機會已無，接下來郭台銘正式宣布獨立參選後的民調，將是見真章的時刻，潮水退了就知道誰沒穿褲子！

（政治工作者、教育博士）

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