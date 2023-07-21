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自由開講》政治是為了未來而存在：評安倍昭惠訪台

2023/07/21 09:49

◎黃大益

日本故前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠女士近日率團訪台，代夫赴李登輝前總統墓前致敬，完成安倍首相的承諾。逝者如斯夫，總以為人在情在，人走茶涼；安倍昭惠選在安倍首相逝世周年赴台，此舉在在彰顯安倍家族與台灣的深厚情誼，在複雜的國際政治中實屬難得。

談到台日友好關係，也讓人想起去年賴清德副總統以至親摯友身分，獲邀參加安倍首相家祭；除了日本首相岸田文雄在場以外，賴副總統是唯一獲邀參與的外國副元首。由於台日並無正式邦交，照外交慣例台灣的總統、副總統、行政院長、外交部長是不能訪問日本的；因此去年賴副總統赴日，於台灣而言無疑是兩國外交的重大突破。對日本政府來說，也證明岸田首相不但繼承安倍的友台方針，更在既有的基石上往前邁進一大步。

安倍昭惠此次訪問所延續的台日情誼，是兩國政府與國民共同擁有的珍貴資產。與安倍昭惠的晚宴中，賴副總統特別引用安倍著作《邁向美麗之國》中的一段話：「政治是為了未來而存在，期許自己傾聽人民的聲音，也能夠勇敢地為日本發聲，雖千萬人吾往矣，成為有作為的政治家」。賴副總統或許有以此精神自勉的意味，希冀能接續促成台日關係的正面發展；筆者也期望國內有意問鼎大位的各方人選，將眼光放遠、以台灣為本，雖千萬人吾往矣！

安倍昭惠此次訪問所延續的台日情誼，是兩國政府與國民共同擁有的珍貴資產。（資料照）

逝者已矣，李登輝與安倍晉除了各自影響台日國政層面上的重大發展，更連繫保障著印太地區的安全穩定；來者可追，政治是為了未來而存在，台灣國家的發展不應侷限在「一中框架」與「反台獨遊行」等空泛詞彙和不著邊際的主張。筆者認為「政治是為了未來而存在」正是安倍昭惠此次訪台，對台灣政界最大的意義與啟示；社會和人民情感交流，台日兩國的深化更是不言可喻。

前桃園市政府青年諮詢委員

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