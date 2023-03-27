自由開講》「台日攜手 維和保台」落實安倍挺台遺志的台北論壇！

王輝生

日本《東亞情勢研究會》為了落實安倍生前的挺台遺志，並響應駐日謝長廷代表所揭橥的「台日共築和平共同體」理念，以期達到賴清德副總統所主張的「和平保台」為目的。廿四日移師台灣舉行「台北論壇」。台日專家學者、冠蓋雲集，座無虛席、盛況感人。

台灣目前的政壇首長中，對日交流著力最深、關懷最廣的賴清德副總統，在百忙之中也撥冗與會，強調捍衛台灣和平及確保台日友好的決心，同意江口理事長的論述「台日要共織和平之布」、並高瞻遠矚地呼籲、台日應設軍事對話機制；專程返台的謝長廷駐日代表，更以哲學思惟，闡述「和平是有愛的力量」有別於共產主義的唯物論是「沒有愛的力量」、「和平是反侵略，不是反抵抗」等真理。

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副總統賴清德出席「台灣與日本-建構世界和平共同體」研討會。（資料照）

賴副總統的「和平保台」及謝駐日代表的「和平是有愛的力量」，其思惟都與老子的思想「夫慈故能勇」有異曲同工之妙。慈愛心所產生的力量是無堅不摧、無敵不克。所以老子又說「夫慈以戰則勝，以守則固，天將救之、以慈護之」。東京大學的阿古教授及中華文化總會的江春男副會長等講師們，也都提出了精闢高見，論壇在意猶未盡中圓滿結束。

廿五日，我們一行前往李前總統的安息之處致敬，在淒風苦雨中，經過蜿蜒曲折的小路，抵達五指山國軍英雄墓園，在雲霧遼繞下緬懷台灣的民主之父，備感淒涼。這位長眠於此的「哲人王」（ philosopher king）曾經率領台灣，「披荊斬棘，篳路藍縷」，讓台灣走入自由民主國家之林，更開啓了台日欣欣向榮的友好大道。如今化為千縷微風，翱翔天際，在虛無飄渺中我們都感受到「李登輝精神」的英靈與我們長相左右。

與李前總統惺惺相惜、相知相交三十四年的江口先生更是感極而發，低聲飲泣，情不自禁地潸然淚下。

圖為3月25日在淒風苦雨中前往李登輝前總統安息之處獻花。左起江口克彥、李安妮（李前總統次女）、王輝生。（作者提供）

有「松下政經塾之父」尊稱的江口理事長，造育英才數十年，桃李滿日本、各居要津，橫跨朝野、貫穿官民。此次親率來自日本各地的十六名子弟兵、親赴台灣召開盛會，以行動表示日本國民與台灣風雨同舟的決心。以他在日本的輩份，風吹草偃，群龍無首的日本親台勢力，將士氣大振，上行下效而重興旗鼓。

如今，中共戰狼外交、狼爪四伸，全球和平亮起紅燈、世界秩序面臨挑戰，也掀起了天下圍中的浪潮，及美、日、歐等民主先進國家的同仇敵愾。因為「和平」是全人類的普世價值，破壞此價值的罪魁禍首，就是全球公敵。普廷破壞和平遭國際法廷通緝，就是咎由自取的鐵證。而，身處捍衛世界和平最前線的台灣地位，因而水漲船高。

以前孤單無依的台灣，曾經淪為亞細亞的孤兒，在風雨飄搖中，舉目無親，但，始終屹立不搖。

如今得道多助的台灣，看似空前危機，卻是破繭而出的空前良機。台灣的安危已經是攸關全球和平、及世界秩序能否確保的國際問題。

由擁有和平憲法也是全球唯一慘遭核爆的日本，與和平正受威脅的台灣，攜手齊步，充當維和先驅，走出歧路，即捍衛國際社會的核心利益「和平」，又透過此次的台北論壇，對目前台灣甚囂塵上的「反美、仇日、貶台」等親痛仇快的謬論，給予當頭棒喝！

文尾謹以至誠衷心感謝協辦團體「福和會」「台灣之友會」「台灣教授協會」「醫師公會全國聯合會」的鼎立相助。今後在關懷台灣及台日友好的大道上、後會有期。

（日本東亞情勢研究會創會理事）

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