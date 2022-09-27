自由開講》懷念台灣永遠的友人安倍晉三前首相：台日情誼永垂不朽

邱志偉

我至今仍難以釋懷，7月的那聲槍響，讓日本前首相安倍晉三不幸離開世間。安倍前首相一生，不只為日本奮鬥、為印太地區的和平努力，更是近10年來為台日關係貢獻良多的一位台灣友人、傑出的政治家。我相信即便國葬結束，安倍前首相會永遠長存在台灣人民的心中，永不忘「台灣有事、就是日本有事」的精神。

安倍前首相在近10年前的此刻，再任日本首相，以最短的時間讓日本走出311大地震的傷痛，喊出舉辦東京奧運的口號，也以安倍三枝箭帶動日本的經濟，讓國民漸漸找回信心，奠定他長任日本首相的政治基礎。安倍前首相在政壇起步之初，一度跌跤受挫，但很快又重新找回定位，成為日本憲政史上任期最長的首相。這段故事，不但在日本政界是很特殊的經驗，甚至放到全球都是相當傑出的政治家典範。

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而安倍最早和台灣結緣，應當是在他回任首相之前，曾來台訪問，更見到了給予他很大支持的李登輝前總統。再任首相期間，安倍前首相多次親筆寫下自己對台灣的鼓勵，甚至錄製影片為台灣加油打氣，不論是風災、地震，甚至台灣農產品滯銷，安倍前首相都不遺餘力的替台灣宣傳，直到他生命的最後時刻，仍舊在國際會議上呼籲對台灣安全的重視。

安倍前首相一生，不只為日本奮鬥、為印太地區的和平努力，更是近10年來為台日關係貢獻良多的一位台灣友人、傑出的政治家。（路透社）

我認為安倍前首相最能打動台灣民心之處，在於他真正在乎台灣人的感受，是設身處地的替台灣人著想，作為一位外國籍首相，能對台灣有如此大的關懷，實在是難能可貴。台灣因為受到惡鄰中國的干擾，作為主權獨立的國家，卻經常不能直呼本名，又常與中國糾纏不清，但作為日本首相，安倍或許深知不正常國家之苦，因此經常替台灣的正名給予一定程度的支持。

最有名的當屬2017年1月1日，主動將「交流協會」正名為「公益財團法人日本台灣交流協會」，形同正式的給予台日關係名分，對於台灣的國際處境，有非常正面的信心作用。我也希望未來外交部應該再更積極爭取正名，將台灣在日本的代表處，早日正名為「臺灣駐日代表處」，以彰顯日台關係的明確性。

還有一件事，讓台灣非常感動。安倍前首相不遺餘力的呼籲，應當讓台灣參與世界衛生組織。2020年安倍前首相在國會上更公開表示，自己已曾向世衛組織秘書長譚德塞提出要讓台灣參與世衛，因為武漢肺炎之故，台灣不應該被世界遺漏，何況台灣是最早通報武漢肺炎的國家。雖然最後結果仍未能如願，但替台灣仗義執言的這段情，我相信台灣人民將永不忘。

此外，去年台灣疫情最嚴峻的時候，日本從6月到9月總共5度捐出390.4萬劑的AZ疫苗，給予台灣最及時的救援，而安倍前首相正是這波疫苗背後，最重要的推手。這樣的及時雨，正是「台灣有事、就是日本有事」精神的最佳實踐。

雖然安倍前首相的遺願之一，是要來台灣向李登輝前總統致意，此行雖已永難成真，但兩位台日領導人的情誼，以及照顧台日關心的心，必定永世流傳在兩國人民心中。

台灣面臨強敵中國的侵擾，有具體實例能印證「台灣有事、就是日本有事」。例如上個月中共在台海周遭舉行軍演，中國刻意將5枚導彈射往日本海域。若當時安倍前首相尚未蒙難，我相信他必定會站出來對中國抗議，並為台灣發聲。中國的無理侵略，只會加深台日、以及台日美三國的同盟關係。希望安倍前首相生前一手打造的CPTPP「跨太平洋夥伴全面進步協定」，台灣可以早日入會，我相信這也是安倍前首相的願望，台日兩國政府應該共同盡力的促成。

我堅信，安倍前首相在天之靈，定會繼續支持台日情誼，也願台日關係能好上加好，再上一層樓，成為區域和平穩定的典範！

（立法委員）

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