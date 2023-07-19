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健康醫療網》碳水化合物吃少於20％恐短命！正確高蛋白飲食怎麼吃？

飲食中攝取碳水化合物比例少於20％恐「短命」！正確的高蛋白飲食是攝取為自身體重1.5～2倍的蛋白質克數，才能健康增肌。
健康醫療網

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2023/07/19 12:04

減肥堪稱國民課題，不少健身族熱衷「高蛋白飲食」，攝取大量雞胸肉、蛋白粉以提升肌肉量與基礎代謝率，卻將碳水化合物視為體態大敵。癌症關懷基金會執行長黃翠華提醒，飲食中攝取碳水化合物比例少於20％恐「短命」！正確的高蛋白飲食是攝取為自身體重1.5～2倍的蛋白質克數，才能健康增肌。

一般民眾乍聽「高蛋白飲食」，以為就是拼命吃肉或狂喝乳清蛋白！？正確的高蛋白飲食根據個人活動量及運動量，攝取的蛋白質克數攝取為自身體重1.5～2倍。舉例來說，50公斤的人每日可吃到75-100克。肌肉比例增加，基礎代謝率會變高；脂肪比例多，基礎代謝率就低。例如2個人體重同樣多，一整天坐著沒做事，基礎代謝率高的人消耗的熱量就是比較多。

黃翠華提醒，進行高蛋白飲食的民眾仍然要攝取足夠的碳水化合物，以免營養失衡影響腎臟功能。最佳的碳水化合物比例大概50-55％，最低也須維持40％以上，若碳水化合物比例低於20%，短期雖然可以減重，但長期下來會肝指數增高、情緒不穩、容易疲勞、酮酸中毒甚至死亡。

黃翠華提醒，進行高蛋白飲食的民眾仍然要攝取足夠的碳水化合物，以免營養失衡影響腎臟功能。（https://www.freepik.com/）

人體所需三大營養素為碳水化合物、蛋白質、脂肪，碳水化合物主要來源是澱粉類食物，如馬鈴薯、麵包、米飯、麵食、穀物、蔬菜、水果和糖，其主要功能是提供能量。

根據醫學期刊《刺針公共健康》（The Lancet Public Health）2018年發表資料指出，一項研究追蹤超過1萬5千位成人的飲食長達25年，估算發現碳水化合物攝取與死亡率呈U型關係，即碳水化合物吃太多、吃太少死亡率皆上升。

生酮飲食風險更高　別輕易挑戰

另一種「生酮飲食」更嚴格，原本應用於治療癲癇，通常為70%脂肪、25%蛋白質、5%醣類。黃翠華分析，生酮飲食每天總共只能吃40-50克的醣，但每餐吃1碗青菜就已攝取10克的醣分，因此一整天吃3碗青菜就差不多耗光額度，頂多再吃一點水果補充維生素，其餘都只能攝取脂肪與蛋白質。

雖然碳水化合物攝取的少，每日只吃1,200卡，可在短期內瘦下來，但這樣的飲食方式難以維持、伙食費暴漲，也容易復胖。尤其當碳水化合物比例占攝取總熱量的10%以下，長期下來對健康造成危害，營養不均，死亡率恐更高。

黃翠華提醒，民眾若真的想要嘗試生酮飲食，例如半年後要結婚，像這樣短期有需求的話，建議先諮詢專業人士，一般人別輕易嘗試。

高纖綠拿鐵　喝出你想要的樣子

想要瘦得健康，除了高蛋白飲食，黃翠華也推薦「綠拿鐵」，準備約一平碗的水果，利用鳳梨、蘋果、香蕉增加香味和甜度。蔬菜也準備一碗，無論是地瓜葉、白花椰菜、小白菜、青江菜都可以，不喜愛草味的人可以先汆燙。特別是亞麻仁籽具有抗發炎效果，而且富含Omega-3。整壺打起來逾1,000C.C.，足夠喝一整天。

綠拿鐵變化版

● 健身族：

想要增加蛋白質的人可加入半碗毛豆，或是將水換成豆漿或牛奶，即可喝下滿滿的蛋白質。

● 手腳冰冷：

怕寒的人可以在綠拿鐵中加入薑或是7-8顆胡椒。

● 減肥族：

主食搭配一片全麥吐司，再加上一個手掌大的雞胸肉或魚肉。也可以變換成1/3碗的糙米飯，並加入雞肉碎與大量青菜煮成粥。搭配綠拿鐵就是清爽又健康的減重餐。

熱量別欠債　如何避免複胖？

不少民眾苦惱，雖然平日認真忌口，但一參加慶生或聚餐就忍不住大啖美食，一頓大餐下來熱量爆表！黃翠華呼籲，假設中午多吃進1500-2000卡，晚餐就要平衡一下，「欠債不要欠太久，每天都吃大餐，晚上很快就會變成脂肪，堆積起來就麻煩了！」

減肥的原則就是「熱量赤字」，控制熱量的攝取。她推薦大餐後可以攝取低熱量飲食來「還債」，例如豆漿蔬食鍋，水煮大量蔬菜再倒入一罐市售無糖豆漿（約270ml）作為湯底，這樣熱量僅僅100大卡而已。想來點口味變化還可加入薑黃、咖哩、辣粉，都很美味。

而減肥的時候容易飢餓，「小番茄」就是嘴饞救星！一整碗僅60卡，吃幾顆就有飽足感，無論哪一種減肥法都可以吃番茄，酸甜多汁又低卡。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者鄭宜芬報導 碳水化合物吃少於20％恐短命！正確高蛋白飲食怎麼吃？ 

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