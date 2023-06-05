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健康醫療網》5種植物奶優缺點一次看！植物奶怎麼選？能完全取代牛奶？營養師解答

植物奶大部分是由堅果、穀物等，加上水一起製作而成。余朱青營養師指出，大部分的植物奶熱量、脂肪含量比牛奶低，膳食纖維則比牛奶多，容易產生飽足感，因此適合正在進行熱量控制的朋友，此外，植物奶也造福了有乳糖不耐症或是對牛奶過敏的民眾。
健康醫療網

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2023/06/05 14:05

現代人健康意識抬頭，近年來也掀起了一股植物奶取代牛奶的潮流。不過，除了燕麥奶以外，還有哪些飲品也是植物奶呢？余朱青營養師表示，國人常喝的豆漿、米漿其實也算是植物奶的一種，另外還有杏仁奶、豌豆奶、椰奶等。

除了民眾普遍知道的燕麥奶以外，其實杏仁奶、豆漿、米漿等都是植物奶。

不過，植物奶可以完全取代牛奶嗎？市面上有這麼多種植物奶飲品，民眾又該怎麼選擇呢？余朱青營養師一一說明。

植物奶熱量、脂肪低 膳食纖維多又減碳

植物奶大部分是由堅果、穀物等，加上水一起製作而成。余朱青營養師指出，大部分的植物奶熱量、脂肪含量比牛奶低，膳食纖維則比牛奶多，容易產生飽足感，因此適合正在進行熱量控制的朋友，此外，植物奶也造福了有乳糖不耐症或是對牛奶過敏的民眾。

而這幾年，全球暖化影響下，環保意識抬頭，許多人希望透過「減碳飲食」來愛護地球，為了降低畜牧業排碳量，許多人會選擇吃素、引用植物奶等，而這也成了推動植物奶風潮的原因之一。

植物奶不只有燕麥奶 了解5種常見植物奶！

除了民眾普遍知道的燕麥奶以外，其實杏仁奶、豆漿、米漿等都是植物奶。余朱青營養師整理出5種常見的植物奶，民眾可依自己的喜好、需求選擇不同的植物奶飲品。

●燕麥奶

含有豐富的膳食纖維，屬於全穀雜糧類的飲品。余朱青營養師提醒，雖然燕麥奶熱量比牛奶低，但糖值成分偏高，若有在控制碳水化合物的人，飲用時要注意不要過量。

●杏仁奶

和台式傳統杏仁茶所使用的南杏（apricot）不同，這裡用的杏仁是市面上常見的杏仁堅果（almond）。余朱青營養師表示，杏仁奶的熱量和蛋白質含量都偏低，不過鈣質含量高，而且因為不含麩質，對於麩質或牛奶過敏者而言，是還不錯的替代飲品。

●豆奶

也就是「豆漿」，以黃豆或黑豆為主要原料。余朱青營養師提到，豆奶是植物奶中蛋白質含量較高的飲品，和牛奶的含鈣量幾乎差不多，是素食者攝取優良蛋白質的來源之一。

●米漿

跟燕麥奶一樣都屬於全穀雜糧類飲品，容易有飽足感。余朱青營養師表示，市售的米漿多半會添加芝麻、花生等來豐富口感，也會添加糖，因此熱量算是植物奶中較高的。

●豌豆奶

跟杏仁奶一樣，都屬於蛋白質和鈣質比較高的植物奶，而且含有多種礦物質。余朱青營養師指出，目前在國內還不算普遍，但在歐美地區因為無麩質飲食的興起，豌豆奶越來越受到歡迎。

植物奶可取代牛奶？營養師這樣說

植物奶不只能攝取蛋白質，也能獲得膳食纖維，其熱量、脂肪含量也較低，有許多的優點。不過，植物奶可以完全取代牛奶嗎？

余朱青營養師表示，若為全素食者，或是有乳糖過敏、乳糖不耐症的朋友，植物奶是很好的考量，但就營養學的觀點來看，牛奶是營養成分豐富的飲品，更是很好的蛋白質、鈣質來源，民眾若沒有太多健康問題或飲食禁忌，其實平時可以牛奶、植物奶交替飲用，這樣更能多元攝取到不同的營養元素。

如何選購植物奶？注意營養標示、成分

而市面上有許多不同的植物奶飲品，民眾在選購時該怎麼選擇？有哪些需要注意的地方呢？

余朱青營養師指出，民眾選購時別忘了看一下營養標示與成分，通常除了水之外，為了口感的豐富性還會添加其他成分。

營養師提醒，每家的配方都不太相同，不過不管哪個品牌，民眾應盡量選擇無糖的植物奶飲品，這樣才能避免攝取到更多熱量，也能更加健康。

資料來源：余朱青營養師－牛奶VS植物奶營養成份比一比

本文經授權轉載自健康醫療網 記者吳儀文 5種植物奶優缺點一次看！植物奶怎麼選？能完全取代牛奶？營養師解答

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