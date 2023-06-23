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法操》【政大生媒合正妹陪聊】「出租女友」是犯法的行為嗎？

根據新聞報導指出，何姓同學在貼文中甚至標榜「女生可以摟抱愛撫舌吻摸奶」，代表約會中還可能會有猥褻或是性交等行為出現，這樣一來就已經變成妨害風化的範疇。
法操FOLLAW

法操FOLLAW

2023/06/23 14:30

法操司想傳媒

根據新聞報導，一名政治大學法律系的何同學日前遭同學檢舉，他在臉書社團以及IG等平台多次「徵才」尋找秘書以及特助等工作，並主打約會陪練、聯誼活動等「課程」，而有人實際接觸之後發現內容好像不僅僅只有「純聊天」，而是疑似假藉「脫單教學服務」之名，行媒合性交易之實。

政大學生遭控在網路平台，疑似疑似假藉「脫單教學服務」之名，行媒合性交易之實。（報社合成／記者翻攝）

政大校方目前回應已經對該生展開調查，釐清真相之後再依規定送獎懲委員會進行審議。先不論校務規定如何，依法律規定，進行這些媒合行為的話可能會有什麼責任？來看看法操的分析。

「出租女友」並不犯法

如果仲介打出的服務真的只是單純「健全」的約會行程，那即便這種「一日女友出租」的服務可能會在道德上受到批評，但是由於在法律上則沒有相關的罰則，所以這種單純的「出租」行為並不犯法。

不過這種以「販賣情感」作為服務的生意還是有可能與牽涉到其他犯罪行為，像是過去就有「假交友集團」透過美女吸引男性後，再利用暈船陷阱讓男性高價購入各種商品，而遭到警方依詐欺等罪嫌送辦（請參閱文章：假交友讓人「暈船」並使其購買大量商品，算不算詐欺？）。

媒合性交易有刑事、行政責任

根據新聞報導指出，何姓同學在貼文中甚至標榜「女生可以摟抱愛撫舌吻摸奶」，代表約會中還可能會有猥褻或是性交等行為出現，這樣一來就已經變成妨害風化的範疇。

除了從事性交易的雙方皆會觸犯《社會秩序維護法》第80條之規定，處新臺幣3萬元以下罰鍰。而身為媒合性交易並以此行為營利（俗稱皮條客）的何生則可能觸犯《刑法》第231條第1項以及《社會秩序維護法》第81條規定。

中華民國刑法
第 231 條
意圖使男女與他人為性交或猥褻之行為，而引誘、容留或媒介以營利者，處五年以下有期徒刑，得併科十萬元以下罰金。以詐術犯之者，亦同。
公務員包庇他人犯前項之罪者，依前項之規定加重其刑至二分之一。

社會秩序維護法
第 81 條
有下列各款行為之一者，處三日以下拘留，併處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰；其情節重大者，得加重拘留至五日：
一、媒合性交易。但媒合符合前條第一款但書規定之性交易者，不適用之。
二、在公共場所或公眾得出入之場所，意圖媒合性交易而拉客。

由於同一個行為同時具有刑事責任（刑法、經法院判決）與行政責任（社維法、警察機關直接開罰），在一事不二罰原則的適用下，如果行為人已經受到刑罰，那就不需要再受到社維法的處罰。

由於何生的廣告貼文中還使用穿著學生制服女子的照片，如果該案還有牽涉到未成年人的話，那還可能符合《兒童及少年性剝削防制條例》第2條第1項第1款「使兒童或少年為有對價之性交或猥褻行為」，依同法第32條第2項規定，可處3年以上10年以下有期徒刑，非常嚴重。

媒合婚姻的限制？

講到媒合，大家也很容易會連想到「婚姻仲介公司」，會不會有相關的法律問題呢？

我國《民法》第573條規定「因婚姻居間而約定報酬者，就其報酬無請求權。」，這應該是立法者認為幫人介紹婚姻的「媒婆」等行為存在已久，所以並不違背公序良俗，只是依禮俗不應該「主動」請求報酬。所以立法規定媒合者沒有報酬的「請求權」，但如果已經給付報酬給媒合者的話，給付人仍不得請求返還。

另外，我國《入出國及移民法》第58條特別規定「跨國境婚姻媒合」不得為營業項目。依據大法官釋字第802號解釋的意旨，認為如果讓跨國媒合的行為可以請求報酬，可能會利用其資訊不對稱，導致勉強撮合或欺騙，至出現假結婚真移民、人口販賣等問題出現，因此有其特別規定。

本文經授權轉載自法操 【政大生媒合正妹陪聊】「出租女友」是犯法的行為嗎？

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