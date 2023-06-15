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自由開講》「中」宏建交真的比較好嗎？

2023/06/15 14:23

正毅 

宏都拉斯於今年3月正式宣布與我國斷交，結束兩國長達82年的友誼，斷交理由眾說紛紜，但最表面也最關鍵的原因之一就是「金錢」；宏國去年時曾向我國提出，希望臺灣蓋醫院、蓋水壩，同時承擔20億美元的國債，洋洋灑灑寫了一堆要求，共計23.4億美元，然而不到一年，宏方又來信表示，希望援助項目不變，但「金援」提高到24.5億美元，明目張膽地向我國政府「要錢」，絲毫未顧及我方感受，說好的長久夥伴關係，在此刻如同一張薄紙，彷彿一碰即破。

而當臺灣拒絕金援後，宏國隨即改與中共建交，並在6月5日時正式與中共簽署一帶一路備忘錄，隨後宏國總統向人民宣布，與中共建交將帶來大量就業機會，增加基礎設施的同時，亦將獲得多筆貿易優惠；對此，中共也發表官方聲明，將透過一帶一路協助宏國鐵路、公路等基礎建設，並幫忙減輕宏國債務、加速當地發展；種種跡象顯示，似乎宏國與中共建交後，一切都在往美好的道路上邁進。

臺灣拒絕金援後，宏都拉斯隨即改與中共建交。圖為宏都拉斯外長雷依納（左）與中國外長秦剛（右）簽署建交公報。（AP）

然而，當細究一帶一路這個蜜糖政策時發現，大多簽署的國家，在大興土木建設的同時，卻陷入更沉重的債務危機，不僅許多當地的工作機會，都被「中國籍」工程師、員工「搶走」，還有許多無實質效益的建設，不僅淪為蚊子館外，每年還要支付各項雜費維護，種種狀況逼使當地人民越來越窮，而這些看似「受惠」的國家，實際上正苦苦掙扎，面對難以付清的中國債務，恐怕早已陷入永無翻身之地。

宏都拉斯總統本週率團訪問中共6天，除與中共國家主席習近平會面外，另一目的是宣揚並出口「宏都拉斯白蝦」；然而有宏國商人擔憂，輸出到中共的白蝦價格恐將是臺灣價格的一半，再加上政治因素影響，要完全打入中共市場並不是件易事，若宏國無法展現「挺中」誠意，未來在雙邊交流下恐怕將步步維艱，隨時有被「拋棄」的可能。

（研究生）

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