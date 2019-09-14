自由開講》索羅門群島與台灣的外交互動 勢必逐步邁向穩固

甘宗新

據新聞報載，位處南太平洋地區的我國友邦－索羅門群島，其執政團隊召開黨團會議，會中討論了與台灣的外交計畫。執政團隊亦曾聽取跨黨派小組的口頭報告，並決定等待其他報告的出爐，再進行最終決策。依據程序，目前仍然有索國外交部、總理府及國會外委會將陸續各自提出評估報告。也就是說，某些媒體危言聳聽的表示即將發生斷交危機，這完全不是根據事情所作的報導，而且也顯露其對於國際局勢的無知。

事實上，只要對國際局勢有點初步理解，都會知道在中美貿易大戰的敏感時刻，索羅門群島與台灣的外交關係是否生變，甚至是進一步投向中國懷抱，是美方外交戰略的重中之重，由於兩個大國的正面博弈逐漸白熱化，美國當然不樂見身處民主陣營的台灣會在外交戰場失分，更不希望有國家和中國站到同一陣線。美國參議院議員盧比歐的一席話，能充分代表美國政壇的主流立場，他表示「所羅門群島在北京壓力下卑躬屈膝，與台灣切斷關係，是很可恥的，美國不會在中國政府為了孤立台灣而採取侵略性行動時默不作聲」。

在中美貿易大戰的敏感時刻，索羅門群島與台灣的外交關係是否生變，甚至是進一步投向中國懷抱，是美方外交戰略的重中之重。（本報資料照）

除了美方對台灣的力挺，台灣自己也沒有漏氣。長時間以來，台灣在農業、醫療等方面給予索國諸多協助，特別是索國在2000年發生大規模族裔衝突，在索國最黑暗且血腥的時刻，台灣還留下來幫助索國重建國家，這顯示出台灣拓展外交的手段和中國有極大不同，不像我國採取互惠式的外交援助政策，許多人稱中國的外交手段為「掠奪式外交」，因為接受中國的金援將可能帶來債務陷阱的風險，使得受援助國的經濟運作更加依賴中國，阻礙了獨立自主商業空間的發展。

所以說，在目前國際局勢下，美方勢必將成為台灣盟友，阻止中國對索國的外交吸納，而且過去台灣是對索國採取互惠式外援政策，也繳出漂亮成績單，綜合以上兩點判斷，不只能夠看出美台關係的友好，更能預測接下來的兩國關係將逐步穩固。最新的消息是，除了美國駐索國大使已經表達美方關心，為協助台灣留住友邦，美國副總統彭斯更將利用聯合國大會召開期間與索國總理蘇嘉瓦瑞會面，表達美方強烈立場。或許這次的外交風波帶來些許波折，但也透過這次事件看出美台關係之友好，以及彰顯出防堵中共擴張的民主理念。

（師範大學研究生）

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