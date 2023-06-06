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健康醫療網》網紅罹胰臟癌4期竟能續命3年？醫：存活期平均僅半年

胰臟癌被認為是惡性腫瘤中最嚴重、最具侵襲性且預後不佳的「癌王」。因為胰臟位處腹腔深處，檢查不易，加上早期症狀如腹脹、胃口變差及腰痠容易被忽略，通常病患等到肚子痛、腰痛或黃疸等明顯症狀出現時才就醫。因此，多數患者確診時已為晚期，且無法開刀，存活時間僅半年左右。
健康醫療網

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2023/06/06 09:45

網紅「麵包包」3年前號稱罹患胰臟癌第4期，在網上分享抗癌歷程，靠著65次化療與舉重健身維持健康，引起外界質疑真實性。對此，麵包包6月1日發文坦承說謊，引起爭議。臺北榮民總醫院腫瘤醫學部腫瘤內科主治醫師姜乃榕闢謠，多數胰臟癌患者確診時已為晚期，且麵包包自述已轉移到胃部、腦部，存活時間僅半年至一年，對於多次化療裝置人工血管的患者，頂多鼓勵患者走一走，不建議進行舉重等爆發力運動，否則人工血管恐移位！

抗癌健身網紅「麵包包」在IG發出道歉聲明，承認謊稱自己罹癌長達3年。（擷取自oanpanmano IG）

號稱經過65次化療、舉重健身抗癌　

「麵包包」3年前號稱罹患胰臟癌4期，在社交軟體上分享抗癌與運動歷程，包括經過65次化療、免疫治療及高強度運動，讓癌細胞進入「冬眠」，她並貼出化療掉髮、流鼻血、舉重與醫療院所的照片，以抗癌鬥士的形象獲得不少支持者。直到近期有網友列舉證據，質疑其抗癌真實性後，麵包包坦承自己欺騙了所有網友與家人，讓癌友粉絲與家屬大受打擊。

Ｑ：胰臟癌第4期有什麼症狀、能活多久？

Ａ：胰臟癌被認為是惡性腫瘤中最嚴重、最具侵襲性且預後不佳的「癌王」。因為胰臟位處腹腔深處，檢查不易，加上早期症狀如腹脹、胃口變差及腰痠容易被忽略，通常病患等到肚子痛、腰痛或黃疸等明顯症狀出現時才就醫。

因此，多數患者確診時已為晚期，且無法開刀，存活時間僅半年左右。晚期治療目標主要為延長生存期，保有生活品質。胰臟癌奪命快速，雖然現實生活中有10-20%病人的存活期可以撐久一點，但機率很低，尤其第4期更難。

Ｑ：胰臟癌第4期如何治療？

Ａ：雖然晚期胰臟癌不能開刀，但呼籲癌友與醫師充分溝通後，勇敢接受全身性化療或加上其他輔助性治療，可降低不適、讓治療更持久。以往化療藥物會有噁心嘔吐等副作用，但隨著藥物技術進步，現在患者已不太會嘔吐，僅剩噁心比較明顯。副作用分級為1到5級，5即為死亡，噁心嘔吐僅屬於第1、2級。

Ｑ：化療會流鼻血嗎？

Ａ：一般化療不會引起出血，出血情況有兩種：一是有些治療使用「血管新生抑制劑」才有可能出血；另一種則是腫瘤爛掉或血管破掉，才有可能吐血。

Ｑ：罹患胰臟癌能不能舉重健身？

Ａ：鼓勵癌友走一走，少數病友可以爬山、騎車，前提是原本就已經有固定運動習慣與強度。若是需要經歷多次化學治療的患者，通常身上會裝置人工血管，一般不建議進行手部負荷大與游泳等運動，且強烈建議不要提重物，何況舉重屬於爆發力運動，一舉恐導致「人工血管移位」。

Ｑ：確診胰臟癌可以做哪些運動？

Ａ：可以進行運用到下半身的運動，但不可進行「手部外轉、突然發力」運動。曾有個案是80幾歲的阿公，長年有泡湯習慣，這是可以做的，但做完化療會比較虛，記得水不要超過心臟，泡湯的時候旁邊要有人看著，不要自己一個人，以免貧血昏倒。提醒癌友，當喘不過氣、頭暈、眼前發黑，都要停下來休息才能再進行，而且旁邊最好有人陪伴，才能處理突發狀況。

另外最近診間也觀察到，化療與免疫力低下族群因為免疫力差，較容易感染新冠，或是確診多時才會轉陰（產生抗體），提醒癌友避免出入人多的地方，並把口罩戴好，做完化療後幾天比較虛弱，盡量在家休息，才能有生活品質地延長生命。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者黃心瑩、鄭宜芬報導 網紅罹胰臟癌4期竟能續命3年？醫：存活期平均僅半年

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