自由開講》從黃仁勳的台大演說談起：勇敢選擇的人生非常重要！

邱志偉

有AI教父之稱的輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳，近日旋風來訪台灣，事實上，出生於台灣的他，已經不是第一次來台訪問。由於近期AI熱潮，帶起全球的瘋狂，讓黃仁勳這次在台大畢業典禮的演說，特別受到各界矚目。近期我也參加許多畢業典禮，因此我也想藉由這機會，和大家分享我對畢業生的一些勉勵和祝福。

若回頭看黃仁勳的創業過程，以及他致詞時分享的生命經驗，其實可以看到他創業絕不是一帆風順。甚至在手機市場最熱的時候，果斷放棄，努力耕耘自己擅長的領域。讓公司在外界還不看好的時候，就堅持耕耘人工智能，一直到近期才開花結果。這是勇敢的選擇，也是腳踏實地的成果，我想就算不是黃仁勳對著畢業生演講時所敘，這些價值觀對任何人都很重要。

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有AI教父之稱的輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳，近日旋風來訪台灣。（Bloomberg）

不論是黃仁勳，或是導演李安，他們的創業或是打拼之路也都並非一帆風順，但有一件事非常重要，就是他們堅持在自己擅長的領域耕耘。黃仁勳面對手機市場的巨大誘惑，他知道投入對公司的經營方向，可能有重大轉向之外，還可能無法取勝，因此果決告別，黃仁勳在演講中稱為「戰略性的撤退」。同時，他也強調，這是成功的核心。另一方面，若看李安的案例，他在美國曾長期失業一度決定改行學電腦，最後仍果斷放棄，堅持在自己最擅長的電影領域耕耘，在不得志時沒有放棄吸收電影知識，且不放棄任何機會，當機愈來時，他便能乘風而起。

這屆畢業生們，是處於一個巨大疫情剛收尾的時刻，可以用狄更斯的《雙城記》稱為：「這是最好的時代，也是最壞的時代。」

壞，倒不是說這時代有多糟，而是因為全球剛解封，很多行業都充滿不確定性，以產業來說，還有多少訂單、消費者習慣將如何改變，都充滿未知。甚至跟過去幾十年來的畢業生，都面臨不同的現況。

但也正是這樣的不確定性，反而是一個充滿機遇的最好時刻，任何試錯都能被理解。所以，每個有興趣的事物也都值得嘗試投資，隨時有可能就開創一個嶄新的時代。例如黃仁勳演說提到，當他畢業時，世界還沒有液晶電視、手機，當然更沒有人手一支的智慧型手機。面對這樣的時代，要怎麼預測未來三十年的走向，這就很依賴專業，跟持續求新和吸收新知的能力，尤其是要找到自己擅長路徑，並加以辛勤的耕耘。

最後，我想強調的是，時代的機會永遠在變，其實也跟選舉一樣，永遠沒有一場穩勝或穩敗的選戰，但沒有紮實的努力，絕不可能不勞而獲。不論如何，我都期盼大家，在嶄新的未來，勇敢的選擇，創造屬於自己最美麗的人生！

（立法委員）

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