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社論》黃仁勳以台語開場立標竿

2023/05/30 05:30

武漢肺炎疫情趨緩，大學畢業典禮恢復實體舉行，各校在此鳳凰花開季節，大都別出心裁，邀請名人雅士致詞，期勉畢業生開展人生另一旅程。科技大廠輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳，上週末應邀擔任台灣大學畢業典禮致詞嘉賓，備受矚目。他強調不管夢想有多大，只要有決心和毅力去實現，就可達成。台大校長陳文章認為，黃仁勳尊重並與不同背景者溝通協調，勇於挑戰創新，值得學習。

黃仁勳的事業成就之外，他在台大畢業典禮最受歡迎的，是開場白講了一段台南腔的台灣母語。在一開始「大家好」華語問候之後，他以台語說：「我今仔日（今天）本來想共欲（說要）跟恁（你們）講台灣話，但是越想越緊張，我佇（在）美國大漢（長大），所以我的台灣話這馬（現在）不是足標準，壓力傷懸（太高），所以今仔日還是跟恁說英文，好嗎？ＯＫ，咱開始！」濃濃的「台味」而可親，引發現場師生笑聲、掌聲與歡呼。

這一堪稱台大最有特色的畢業致詞開場，凸顯了重要的事實背景。台南出生，九歲前往美國求學的黃仁勳，一直沒有荒廢台灣母語，與大多數在美國的台灣人家庭一樣，第一代與第二代台美人大都保留台灣母語。相較如今母語式微甚或滅絕的台灣社會，六十歲的黃仁勳和家人所保留的台灣母語，且在台灣最具代表性的學府發聲，實有如空谷足音。

移民社會的台灣，原本是語言的萬花筒，自古以來，就是多族群、多語言相互輝映的美麗之島。最早的原住民都屬南島語族，但彼此語言仍有差異。後來的幾個外來政權，分別帶來新的語言元素。台灣文化包含南島、漢、日本及西洋等要素，多樣母語與活絡是增進各族群之間瞭解、尊重、包容及欣賞的不二法門。不過，在戰後獨尊北京官話為「國語」，且禁止「方言」政策幾十年後，聯合國教科文組織（UNESCO）二○○一年認定，台灣各族母語或已滅絕，或正走向流失。

戰後黨國當局壓制台灣母語的禍害，未因黨國體制垮台而終止，隨著當年被剝奪母語能力的孩童長大而為人父母，其下一代母語能力幾遭摧毀殆盡。近年的調查與國際評比顯示，在網路及全球化最需擴大向外聯結的時代，台灣年輕世代的母語及英語水準卻同告衰退，僅「國語」一枝獨秀，嚴重限縮了個人及整體國際觀和眼界的擴展。台灣現今正以《國家語言發展法》保障並推動各族群語言發展，建構有心學習母語者的友善環境，落實「學習母語是基本人權」。民間與官方也正積極把英語列為官方語言，有如香港過去有「兩文（中、英文）三語（粵語、英語、華語）」的官方語言，新加坡更多達四種，台灣獨尊「國語」的自閉局面不應再持續下去了。

從而，台灣語言平等的落實，有待努力之處甚多，不僅主政者責無旁貸，也須從家庭做起；所有族群至少可於日常生活與孩子多說母語，減少阿公、阿嬤與孫子說「國語」的不自然。活絡母語從日常生活做起，由家庭扎根，台灣文化才有光大的未來。

語文能力攸關個人接受資訊的數量與品質，進而形成對外在世界的判斷及人文素養；個人多學會一種語言，就打開通向另一文化、族群的門窗，擴大了視野、包容和文化底蘊。就社會整體來說，母語式微，顯示多元文化傳承有斷裂之虞；而國際評比印證，英語能力與平均所得、人類發展指數、經營投資環境、公民進修比率、甚至平均壽命都呈正相關。在全球交流時代，學習多種語言是好事，母語則是根本，熟練的母語足以增進個人文化修養與人際互動。因此，不論出自提升國民素質或國家競爭力，海洋文化的台灣，亟須改變母語見棄、外文退步、只懂中文的現狀。

就此而言，一項由民間團體主辦的「蔣渭水台語．客語漢詩吟唱賽」活動，是活絡母語的具體作為。主辦單位強調，要鼓勵青年學子增進母語學習及使用機會，以深化語言傳承、提升文學修養、推廣吟唱藝術，達到文化多樣發展及重要技藝扎根。

熱心推動母語復振的立法院長游錫堃說得好：台灣的漢詩吟唱非常珍貴，台語有八個聲調，作詩很美，也可吟唱，要瞭解台語的美，可從詩詞吟唱著手，也能知道祖先事，傳承文化。但時代在進步，比賽應有台灣本土詩，如賴和等人作品，唐詩、宋詞比重不過半，也不要拘泥文言，文讀音或白話音都要保存台語。漢詩吟唱發展得好，全世界就會看到台灣，也可與同屬漢字圈的日本、韓國、越南文化交流。

黃仁勳與台語漢詩吟唱立下標竿，台灣社會要珍惜我們的文化資產。

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