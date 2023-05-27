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自由開講》侯友宜的戰略模糊，年輕人不會買單

2023/05/27 11:52

林廷宇

雖然侯友宜擁有豐富的地方治理經驗，擔任過兩任新北市副市長、市長，在部分議題上處理得當，頗有政績，但任內仍有不少市政爭議至今還未解決，如恩恩案、金山區公所小編猝死案、核四議題等等。在角逐總統大位的同時，侯友宜卻對國家內政、外交政策採取「戰略模糊」，答非所問。侯友宜「侯侯作代誌」的應答，年輕人不會買單。

戰略模糊是一種策略，透過模稜兩可的政策論述，不表達其真正政治目的，達到嚇阻與保證的雙重效果。其中最知名的莫過於形容美國對台灣問題的戰略，在一法三公報六項保證的基礎上，美國整體對於台海的戰爭危機表達模糊立場，不表明將會如何應對北京攻台。

相較於美國政府對於兩岸政策的論述是嚴謹且詳細的戰略模糊，侯友宜針對外界的各種內政、國防問題卻是一再推託不願回覆，不見他未來選上總統的具體政策方針。即使侯友宜回覆了相關問題，也常常是答非所問，被年輕人嘲笑是「侯侯GPT」。

近日新北市議會總質詢，議員們針對各種內政國防問題提出質詢，也不見侯友宜建設性回答。對於一中原則內涵一問三不知就算了，畢竟這議題可能過於學術，警探出身的侯友宜很難能給個完美答覆。

但是對於中國有沒有敵意、委屈的和平算不算和平等常識問題，侯友宜卻是本性畢露，一再而三的惡逃裝傻，到最終才鬆口說「當然啊，和平就是大家彼此間互相信任，過程中帶動兩國、兩岸往前走，我們的和平一定是平等、尊嚴的對待。」面對新北市民所選出的民意代表，侯友宜的實問虛答，逃避了人民的檢視，也忽略年輕人的期待。

近日新北市議會總質詢，議員們針對各種內政國防問題提出質詢，也不見侯友宜建設性回答。（本報資料照）

對年輕人而言，侯友宜無疑是「無聊版的韓國瑜」，缺乏魅力，也缺乏年輕人支持的理由。高舉國民黨的老調重彈，無法收買年輕人。近期賴清德和柯文哲都走入大學，接受校園演講的邀請，也接受現場學生即時提問、即時回答的挑戰。唯有侯友宜，仍然受到國民黨悉心呵護的「同溫層」，接受學生的拷問。

在520的團結誓師大會上，不論是國防外交，還是內政議題，都難以看出侯友宜半句的具體論述。若侯友宜當選總統，是否就會如同他的口號「侯侯治理國家」；倘若真的如此，兩千三百萬台灣人民即將面臨的未來四年，不僅會是一個口號治國、外交政策交白卷的總統外，更會因為只有外交政策的模糊不清，使得各國友邦對於台情勢造成誤判，增加開戰風險。

侯友宜的戰略模糊，年輕人不會買單。在臺灣目前面臨外憂中國武力威脅，內憂高房價、高物價、青年低薪交夾之下，我們實在沒有口號治國與戰略模糊的餘地，臺灣需要的是一位能夠真正務實解決內政問題，與西方民主盟友團結抵禦中國威權主義入侵，民主對等與中國談判的總統。

（作者為政治系大學生）

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