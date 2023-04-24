自由開講》中共以「核嚇阻」企圖改變國際政治權力結構！

◎胡尼克

日前據媒體報導，中共聯合國副代表耿爽在會議上，呼籲所有核武國切實降低核戰爭風險，避免核武器國之間爆發任何武裝衝突，強調任何核武國均不應該在境外部署核武；對此，中共近期卻在距離臺灣僅217公里外的東南沿岸地帶，啟用新的核反應爐，藉由俄國原料與技術的支援下新建兩座核能電廠，中共雖然聲稱這座核反應爐純粹是民用目的，但是增殖反應爐是用「鈽」啟動，而「鈽」用於核武重要原料是無法迴避的事實，由於這座快速增殖反應爐主要是製造原子彈的頂級原料「鈽」，毫無疑問中共可藉此來加速核武擴張，讓國際進入新的核武戰略時代，這也讓各國擔憂，習近平從普廷的核威脅中吸取經驗，並於可能爆發的臺海衝突中揮舞新武器，在去年中共二十大也表明，中共要「打造強大戰略威懾力量體系」，種種跡象可看出中共現階段顯然無意限縮核武，相反，中共正在快速擴張，也凸顯中共意圖擴張核武的野心。

中共近期卻在距離臺灣僅217公里外的東南沿岸地帶，啟用新的核反應爐，藉由俄國原料與技術的支援下新建兩座核能電廠，中共雖然聲稱這座核反應爐純粹是民用目的，但是增殖反應爐是用「鈽」啟動，而「鈽」用於核武重要原料是無法迴避的事實。圖為中共的東風-41核導彈。（路透社）

自2011年初中共發布了一份國防白皮書，重申其維持「最低限度核威懾和不首先使用核武器」的核原則，但並未定義何為「最低限度核威懾」，中共核武庫資料屬於國家機密，官方從來沒有透露過確實核彈頭數量，只說中共的核武數量是在維持國家安全最低水平以內。因此數據多是由外國機構進行推測，而據美國科學家聯盟的最近調查估計，這些中共核彈發射井總共可以容納350枚，配備多彈頭的洲際彈道飛彈，目前擁有大約410枚核彈頭，若以當前的增速不改，中共的核彈頭數量於2027左右可達1000枚，並於2035年增至1500枚雖然遠比美俄現役的核彈頭少，但也是足以影響國際政治結構變化，以及威脅整個亞洲區域安全。

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由此可見，中共新建核反應爐表面聲稱於民生用途，實際就算用於軍事方面，其他各國也無法阻止，中共武力擴張野心不僅止於兩岸統一上，甚至還想改變國際政治權力結構，並將其作為軍事手段，形塑對自身有利的國際秩序，中共也深知核武的危險性及重要性，此舉也亦將促使兩岸關係徒增緊張。

（國家安全研究生）

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