胡，怎麼說》嘴民主、站獨裁!朱立倫，你站錯邊了嗎?

朱立倫，你站錯邊了！中國國民黨在你帶領下當然也全都站錯邊！

看了中國國民黨黨魁朱立倫昨天發表的2024誓師口號「民主對抗獨裁」、「和平對抗戰爭」、「繁榮對抗蕭條」。真是大言皇皇，但是，一個最直接的大問號就是：朱立倫，你站錯邊了吧！因為，你站的那邊，就是你誓言要對抗的那邊-獨裁、戰爭、蕭條。

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你講「民主對抗獨裁」，但你和中國國民黨卻站在一黨專政的中共、一人獨裁的習近平那邊！

你講「和平對抗戰爭」，但你和中國國民黨卻站在發動圍台軍演、軍武威迫台灣的中共那邊！

你講「繁榮對抗蕭條」，但你和中國國民黨卻搞由而政經促統，站在把台灣高科技送中那邊！

先看你講的「繁榮對抗蕭條」，你講的剛好和你做的相反。台灣如依照中國國民黨從馬英九以來的政策走下去，在中共慣用的騰籠換鳥、掏空核心技術、台灣西進就被「吸盡」、吃乾抹淨策略之下，台灣經濟不會有活路，必定會達到你及你們黨的終極目標「繁榮中國、蕭條台灣」！

台灣的半導體產業居全球半壁江山，被稱為台灣的「矽盾」，這面矽盾在馬英九擔任總統那8年裡，差一點就被出賣掉、差一點就被硬上紅的發紫的「紫光」色。朱立倫當時曾任行政院副院長、中國國民黨副主席，雖不是政策主導者，也是「共犯結構」的要角，若不是反紫光運動、太陽花學運，推翻了國民黨馬英九政府的經濟統合到政治促統之陽謀，試想，現在如果矽盾都鍍上中資的紅紫色，如紫光台積電、紫光聯發科、紫光矽品、紫光...，全都紅的發紫，在美中經濟大戰之下，台灣經濟現在將伊於胡底？人民將伊於胡底！

再看你講的「和平對抗戰爭」，你嘴巴講和平，卻站在戰爭製造機那邊。中華民國總統和美國國會眾院議長見面會談，怎麼就會是挑釁了?中共的反應卻是出動戰機航艦，搞圍台軍演、對台文攻武嚇、逼近台灣的24浬鄰接區、野蠻更猖狂。朱立倫及國民黨不去抗議發動戰爭的凶嫌中共政權及其頭頭習近平，卻把矛頭刺向備戰實為避戰的台灣政府，你們嘴巴講和平、反戰，但你們卻站在戰爭罪魁禍首那邊，成為其同路人。你們既然站在戰爭那一邊，你們所謂的和平，就是投降下跪求和吧了。

也看你講的「民主對抗獨裁」，你嘴巴高唱民主，卻和最專制的中共、最獨裁的習近平站在一起，國、共兩黨同屬一中，根本沆瀣一氣、狼狽為奸!你們把捍衛中華民國掛在嘴巴上，侯友宜、郭台銘、朱立倫等等等都是這樣講，但是，你們對香港人民反送中抗暴爭民主，何曾發聲聲援?你們對中國維權勇士許志永、丁家喜等等人只因發表新公民運動等言論，就被以顛覆國家政權罪關入牢獄14年、12年，你們為取悅中共，當然是靜悄悄；你們對西藏民族、新疆維族遭中共種族及文化滅絕，當然也是蒙眼、捂耳、閉嘴，看不見、聽不到、不出聲了....。

你們打著民主反民主，站在獨裁那邊，那你們還捍衛什麼中華民國，沒有民主的中華民國，還捍衛什麼?兩岸同屬一中，中華民國沒了主權，還能算是國家嗎?你們嘴巴捍衛的根本是一座已破毀的「中華民國紀念碑」而已!你們還把「中華民國紀念碑」佔據為一黨私有，真是可笑復可憐!

朱立倫及你們國民黨黨要怎麼把執政權從民進黨手中奪過去，我都沒意見，但必須用民主的方式，不能用國、共兩黨合謀，假共同反台獨之名合作，對台搞認知戰、訊息戰、還加共軍武嚇、在台灣ADIZ劃禁航區等等手法，介入干預2024年大選以取勝，那不是民主選舉、那是民主破毀的「篡位奪權」!

朱立倫取得中國國民黨授予的「徵召」大權，可以掌控「黃袍加誰身」，未來無論是侯友宜、郭台銘、或朱立倫自己披掛上陣，朱立倫昨天提出的以上「三個對抗」，都會是藍軍籌組「非綠聯盟」的大選選戰文宣主軸，台灣人民願意民主被「篡位奪權」嗎?

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