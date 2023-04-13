晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 政經

胡，怎麼說》嘴民主、站獨裁!朱立倫，你站錯邊了嗎?

胡文輝

胡文輝

2023/04/13 03:26

朱立倫，你站錯邊了！中國國民黨在你帶領下當然也全都站錯邊！

看了中國國民黨黨魁朱立倫昨天發表的2024誓師口號「民主對抗獨裁」、「和平對抗戰爭」、「繁榮對抗蕭條」。真是大言皇皇，但是，一個最直接的大問號就是：朱立倫，你站錯邊了吧！因為，你站的那邊，就是你誓言要對抗的那邊-獨裁、戰爭、蕭條。

你講「民主對抗獨裁」，但你和中國國民黨卻站在一黨專政的中共、一人獨裁的習近平那邊！

你講「和平對抗戰爭」，但你和中國國民黨卻站在發動圍台軍演、軍武威迫台灣的中共那邊！

你講「繁榮對抗蕭條」，但你和中國國民黨卻搞由而政經促統，站在把台灣高科技送中那邊！

先看你講的「繁榮對抗蕭條」，你講的剛好和你做的相反。台灣如依照中國國民黨從馬英九以來的政策走下去，在中共慣用的騰籠換鳥、掏空核心技術、台灣西進就被「吸盡」、吃乾抹淨策略之下，台灣經濟不會有活路，必定會達到你及你們黨的終極目標「繁榮中國、蕭條台灣」！

台灣的半導體產業居全球半壁江山，被稱為台灣的「矽盾」，這面矽盾在馬英九擔任總統那8年裡，差一點就被出賣掉、差一點就被硬上紅的發紫的「紫光」色。朱立倫當時曾任行政院副院長、中國國民黨副主席，雖不是政策主導者，也是「共犯結構」的要角，若不是反紫光運動、太陽花學運，推翻了國民黨馬英九政府的經濟統合到政治促統之陽謀，試想，現在如果矽盾都鍍上中資的紅紫色，如紫光台積電、紫光聯發科、紫光矽品、紫光...，全都紅的發紫，在美中經濟大戰之下，台灣經濟現在將伊於胡底？人民將伊於胡底！

再看你講的「和平對抗戰爭」，你嘴巴講和平，卻站在戰爭製造機那邊。中華民國總統和美國國會眾院議長見面會談，怎麼就會是挑釁了?中共的反應卻是出動戰機航艦，搞圍台軍演、對台文攻武嚇、逼近台灣的24浬鄰接區、野蠻更猖狂。朱立倫及國民黨不去抗議發動戰爭的凶嫌中共政權及其頭頭習近平，卻把矛頭刺向備戰實為避戰的台灣政府，你們嘴巴講和平、反戰，但你們卻站在戰爭罪魁禍首那邊，成為其同路人。你們既然站在戰爭那一邊，你們所謂的和平，就是投降下跪求和吧了。

也看你講的「民主對抗獨裁」，你嘴巴高唱民主，卻和最專制的中共、最獨裁的習近平站在一起，國、共兩黨同屬一中，根本沆瀣一氣、狼狽為奸!你們把捍衛中華民國掛在嘴巴上，侯友宜、郭台銘、朱立倫等等等都是這樣講，但是，你們對香港人民反送中抗暴爭民主，何曾發聲聲援?你們對中國維權勇士許志永、丁家喜等等人只因發表新公民運動等言論，就被以顛覆國家政權罪關入牢獄14年、12年，你們為取悅中共，當然是靜悄悄；你們對西藏民族、新疆維族遭中共種族及文化滅絕，當然也是蒙眼、捂耳、閉嘴，看不見、聽不到、不出聲了....。

你們打著民主反民主，站在獨裁那邊，那你們還捍衛什麼中華民國，沒有民主的中華民國，還捍衛什麼?兩岸同屬一中，中華民國沒了主權，還能算是國家嗎?你們嘴巴捍衛的根本是一座已破毀的「中華民國紀念碑」而已!你們還把「中華民國紀念碑」佔據為一黨私有，真是可笑復可憐!

朱立倫及你們國民黨黨要怎麼把執政權從民進黨手中奪過去，我都沒意見，但必須用民主的方式，不能用國、共兩黨合謀，假共同反台獨之名合作，對台搞認知戰、訊息戰、還加共軍武嚇、在台灣ADIZ劃禁航區等等手法，介入干預2024年大選以取勝，那不是民主選舉、那是民主破毀的「篡位奪權」!

朱立倫取得中國國民黨授予的「徵召」大權，可以掌控「黃袍加誰身」，未來無論是侯友宜、郭台銘、或朱立倫自己披掛上陣，朱立倫昨天提出的以上「三個對抗」，都會是藍軍籌組「非綠聯盟」的大選選戰文宣主軸，台灣人民願意民主被「篡位奪權」嗎?

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書