自由開講》中共在帶路倡議中大撒幣 卻苛刻國內老人醫保

曼琳

近日，由世界銀行、美國哈佛甘迺迪政治學院、美國威廉與瑪麗學院的計畫實驗室「援助數據」及德國智庫「基爾世界經濟研究所」等機構研究人員共同發布的報告表示，中國2008至2021年間，中共政府為推動「一帶一路」基礎建設計劃，已在22個開發中國家投入約2,400億美元的紓困貸款，相當於新台幣7.2兆元。

不僅如此，中共向身陷佔務危機國家的貸款從2010年原先佔海外放款總額的5%，到了2022年已暴增至60%，其中阿根廷所貸款之金額高達1,118億美元，為眾多受援國中貸款最高的國家，可因中共主要提供的紓困款對象均以中低收入國家為主，其自身經濟體本就不穩，初期雖拿著貸款擴建機設施，可許多項目根本無法如預期還款，加上近年全球經濟受疫情衝擊影響，更造成越來越多受援國無法如期償還在「一帶一路」基礎建設中的貸款，中共當局雖已在2016年開始縮減貸款規模，可長期大量投資卻無法回收的後果，仍是對中共各家銀行的資金平衡帶來負面影響，且中共自新冠疫情爆發後，施行了3年代價高昂的「清零」政策後，中共整體經濟可謂急轉直下，各地方政府陸續面臨財務危機，對此，中共當局為減輕各級財政壓力，便在今年年初宣布醫保改革措施，大幅縮減了老人的醫保給付，也因此造成了年初的「白髮革命」。

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中共的紓困貸款既不透明又無協調性，中共當局寧願壓縮對國內民眾及社會福利基金來介入高風險的國際紓困借貸業務，不過是欲利用中國人民銀行的貨幣互換額度以來拉高外匯儲備，以挽救自己的銀行。（美聯社）

中共自2013年積極拓展的「一帶一路」倡議，迄今已即將屆滿10年，雖大興土木向來是一帶一路的特色，可有鑑於這些方案的規模龐大與複雜性，導致重大經濟、社會與政治的不穩定及為自身招致負評已成為現今該項倡議的常態，中共當局起初向這些借款國提供更多的貸款，雖免除了這些低收入國家暫時毋須進行經濟改革，但卻可能延長其財務困境，且中共近年所借出的緊急貸款，將近9成是使用人民幣，此舉無非是為了進一步限制對美元作為全球通用貨幣的依賴，並藉此取代美國成為中等或低收入國家的主要借貸國，加上人民幣自身用處不多，若非透過該種金融手段使人民幣在各國貿易及商業往來中扮演更加重要的角色，是無法擴張人民幣在世界金融圈的使用占比，然而中共向中等收入國家提供的緊急信貸利率基本上是5%，但IMF提供的利率為2%，且中國國有銀行可自行調整利率，演變成許多還款額度在過去一年倍增，使得多國陷入財務困境，可中國卻把問題歸咎於美國聯邦準備系統升息，才增加各國壓力。

追根究柢，中共的紓困貸款既不透明又無協調性，中共當局寧願壓縮對國內民眾及社會福利基金來介入高風險的國際紓困借貸業務，不過是欲利用中國人民銀行的貨幣互換額度以來拉高外匯儲備，以挽救自己的銀行，此種將自身形容的大義凜然，把過錯甩鍋給美方行為，果然是中共一貫的套路。

（兩岸事務專題研究生）

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