社論》中美衝突結構與台灣兩條路線

捷克眾議院議長艾達莫娃昨天在立法院演說，她引用捷克一九六八「布拉格之春」的一段名言：「我向你們保證，我們與你們同在，繼續與你們同在，在任何情況下和你們同舟共濟！」二○二○，捷克參議院議長韋德齊在立法院演說，則以中文說：「我是台灣人。」相形之下，馬英九赴中祭祖交流，配合北京對弈蔡總統出訪中美洲、去回過境美國。台灣的兩條路線，在中美衝突結構持續鞏固之際，出現前所未有的交叉。

習近平，一方面點名批評，以美國為首的西方國家對中國實施了全方位的遏制、圍堵、打壓，給中國發展帶來前所未有的嚴峻挑戰；另一方面，不顧國際刑事法院對普廷發布逮捕令，指控他犯下戰爭罪，並對烏克蘭兒童被綁架負有個人刑事責任，習近平仍大剌剌地訪問俄羅斯，美其名是討論政治解決烏克蘭危機，實際上是力挺普廷繼續執政，且深化全面戰略協作夥伴關係，毫不諱言中俄同盟聯手抗美。聯合聲明中，俄方「重申恪守一個中國原則，承認台灣是中國領土不可分割的一部分，反對任何形式的台獨，堅定支持中方維護本國主權和領土完整的舉措」。習近平挺普廷侵佔烏克蘭，普廷挺習近平侵佔台灣，以及其它的邊界爭議。

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此一發展，恐怕會對印度產生戰略挑戰。長期以來，基於對抗中國，印度遠交俄羅斯。但隨著中俄關係日趨緊密，雙方合作推動「百年未見之大變局」，印度如果往美國的印太戰略傾斜，十分合理，也才符合印度的國家安全與利益。習近平在莫斯科期間，福斯新聞二十一日報導，去年十二月中印在爭議邊界發生衝突，印度事前獲得美國政府提供即時情報，使印度在這場衝突中佔優勢，讓中國措手不及，而擊退中方進犯。據稱，美方事先向印方透露有關中國部署位置、兵力詳細情資，以及衛星影像，讓印方得以在解放軍行動時及時攔截。分享情報，協助精準打擊，這個爆料令人想起烏克蘭戰場，披露的時間點恐非偶然。而在美國鞏固傳統盟友之後，印度這個大國的表態、取捨，事屬關鍵。

從二○一九的一國兩制台灣方案，到二○二○的香港國安法，在在顯示習近平的新時代對台政策，已經失去鄧小平以來的穩健。一般認為長期掌權的習近平，必須有新的歷史性功業，以合理化自己三連任乃至終身職。就此而言，不惜武力解決台灣，只是他的開胃小菜，以中俄為軸心改寫國際秩序，更是毛澤東望塵莫及的成就。至於，中國的國際地位上升，俄羅斯走向衰弱，大片帝俄以來侵佔的領土，如果能夠回歸中國，習近平更將不可一世。此所以，民主世界一定要防患於未然，避免台灣這個第一塊骨牌倒下，令整個骨牌效應加速度進行，最後，為了習近平的野心與妄圖，全世界兵連禍結、生靈塗炭。

話說回來，天下大勢，固然如此，台灣也不能把自己的安危，承包給民主世界。雖然在民主世界眼中，台灣是印太民主領頭羊、重要區域經濟體、關鍵供應鏈的重要貢獻者，但民主化以來的台灣，似乎未達民主穩定期。政黨輪替，已成常態，自是好事。不過，二○一四之後，台灣的民主躁動，起伏更加劇烈，二○一四民進國退，二○一六民進黨重返執政，二○一八韓流狂掃，二○二○小英逆轉勝，二○二二國民黨形勢大好，從而，二○二四充滿變數。這次，國共合作，北京介選，深度廣度，都有超過以往的勢頭，加上中美衝突結構越來越確立，其對台灣選民的心理狀態會產生什麼正反影響，這可能是要靠台灣自己克服的挑戰。

有人或許認為，一場大選只換了政府，不致改變國家。第三波民主化國家，選上威權政府，倒退至「民選的專制」，例子甚多。我們並不想危言聳聽，二○二四大選與以往性質不同，它不僅決定政黨的輸贏，更攸關台灣能否維持獨立現狀。上週，美國聯邦眾議院以壓倒性多數通過對二○二○實施的「台灣保證法」修正案，提案人眾院外交關係委員會副主席、共和黨議員華格納強調：這項修正案是反擊中國侵略、支持一個獨立的台灣。一如拜登告訴習近平：「它（台灣）是獨立的，由它自己做決定。」地緣政治劇烈變動，台灣正在十字路口，而馬英九昭告世人：「兩岸中國人」要「致力振興中華」，與台灣主流民意背道而馳。中美衝突結構，台灣兩條路線，陳列於二三○○萬人眼前。二○二四大選，將決定世界從烏克蘭或白俄羅斯的視角觀看台灣。

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