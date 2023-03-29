晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》中美衝突結構與台灣兩條路線

2023/03/29 05:30

捷克眾議院議長艾達莫娃昨天在立法院演說，她引用捷克一九六八「布拉格之春」的一段名言：「我向你們保證，我們與你們同在，繼續與你們同在，在任何情況下和你們同舟共濟！」二○二○，捷克參議院議長韋德齊在立法院演說，則以中文說：「我是台灣人。」相形之下，馬英九赴中祭祖交流，配合北京對弈蔡總統出訪中美洲、去回過境美國。台灣的兩條路線，在中美衝突結構持續鞏固之際，出現前所未有的交叉。

習近平，一方面點名批評，以美國為首的西方國家對中國實施了全方位的遏制、圍堵、打壓，給中國發展帶來前所未有的嚴峻挑戰；另一方面，不顧國際刑事法院對普廷發布逮捕令，指控他犯下戰爭罪，並對烏克蘭兒童被綁架負有個人刑事責任，習近平仍大剌剌地訪問俄羅斯，美其名是討論政治解決烏克蘭危機，實際上是力挺普廷繼續執政，且深化全面戰略協作夥伴關係，毫不諱言中俄同盟聯手抗美。聯合聲明中，俄方「重申恪守一個中國原則，承認台灣是中國領土不可分割的一部分，反對任何形式的台獨，堅定支持中方維護本國主權和領土完整的舉措」。習近平挺普廷侵佔烏克蘭，普廷挺習近平侵佔台灣，以及其它的邊界爭議。

此一發展，恐怕會對印度產生戰略挑戰。長期以來，基於對抗中國，印度遠交俄羅斯。但隨著中俄關係日趨緊密，雙方合作推動「百年未見之大變局」，印度如果往美國的印太戰略傾斜，十分合理，也才符合印度的國家安全與利益。習近平在莫斯科期間，福斯新聞二十一日報導，去年十二月中印在爭議邊界發生衝突，印度事前獲得美國政府提供即時情報，使印度在這場衝突中佔優勢，讓中國措手不及，而擊退中方進犯。據稱，美方事先向印方透露有關中國部署位置、兵力詳細情資，以及衛星影像，讓印方得以在解放軍行動時及時攔截。分享情報，協助精準打擊，這個爆料令人想起烏克蘭戰場，披露的時間點恐非偶然。而在美國鞏固傳統盟友之後，印度這個大國的表態、取捨，事屬關鍵。

從二○一九的一國兩制台灣方案，到二○二○的香港國安法，在在顯示習近平的新時代對台政策，已經失去鄧小平以來的穩健。一般認為長期掌權的習近平，必須有新的歷史性功業，以合理化自己三連任乃至終身職。就此而言，不惜武力解決台灣，只是他的開胃小菜，以中俄為軸心改寫國際秩序，更是毛澤東望塵莫及的成就。至於，中國的國際地位上升，俄羅斯走向衰弱，大片帝俄以來侵佔的領土，如果能夠回歸中國，習近平更將不可一世。此所以，民主世界一定要防患於未然，避免台灣這個第一塊骨牌倒下，令整個骨牌效應加速度進行，最後，為了習近平的野心與妄圖，全世界兵連禍結、生靈塗炭。

話說回來，天下大勢，固然如此，台灣也不能把自己的安危，承包給民主世界。雖然在民主世界眼中，台灣是印太民主領頭羊、重要區域經濟體、關鍵供應鏈的重要貢獻者，但民主化以來的台灣，似乎未達民主穩定期。政黨輪替，已成常態，自是好事。不過，二○一四之後，台灣的民主躁動，起伏更加劇烈，二○一四民進國退，二○一六民進黨重返執政，二○一八韓流狂掃，二○二○小英逆轉勝，二○二二國民黨形勢大好，從而，二○二四充滿變數。這次，國共合作，北京介選，深度廣度，都有超過以往的勢頭，加上中美衝突結構越來越確立，其對台灣選民的心理狀態會產生什麼正反影響，這可能是要靠台灣自己克服的挑戰。

有人或許認為，一場大選只換了政府，不致改變國家。第三波民主化國家，選上威權政府，倒退至「民選的專制」，例子甚多。我們並不想危言聳聽，二○二四大選與以往性質不同，它不僅決定政黨的輸贏，更攸關台灣能否維持獨立現狀。上週，美國聯邦眾議院以壓倒性多數通過對二○二○實施的「台灣保證法」修正案，提案人眾院外交關係委員會副主席、共和黨議員華格納強調：這項修正案是反擊中國侵略、支持一個獨立的台灣。一如拜登告訴習近平：「它（台灣）是獨立的，由它自己做決定。」地緣政治劇烈變動，台灣正在十字路口，而馬英九昭告世人：「兩岸中國人」要「致力振興中華」，與台灣主流民意背道而馳。中美衝突結構，台灣兩條路線，陳列於二三○○萬人眼前。二○二四大選，將決定世界從烏克蘭或白俄羅斯的視角觀看台灣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書