自由開講》臆測耳語與抹黑文化才是民主警訊

曾文仁

明眼人都看得出來，臆測、耳語與放話的文化，才是扼殺「民主進步」與「地方發展」的黑手—日前，有位蔡先生於「自由評論網」投書，貌似正義凜然的提出所謂「大哉問」：什麼樣的人選、才能符合在地需求與選民期待？

可惜，通篇投書就是毫無意義的問號，用種種臆測之詞行影射造謠之實，文章論點更是剛好與曾經參選過嘉義縣山區立委的民進黨叛將、也支持過韓國瑜的林國慶 Facebook 發文不謀而合，遂行放話攻擊政治對手的意圖。

請繼續往下閱讀...

尤有甚者，蔡先生還以台灣比北韓，此種典型的不當類比鄙視台灣民主制度。台灣是民主國家,是用一票一票選出民意代表，拿來 跟北韓對比正是大打無的放矢的泥巴戰，荒唐無比。

能夠想出這種對比的，或許可能是在國民黨威權統治下習慣這種做法之後，誤以為在民主制度台灣也能被這種指控混淆吧！

而這種做法也非常類似國民黨在過去的選戰當中常做的，隨便扣上帽子，用盡各種造謠手段，加上問號、配上圖卡，認為這樣可以逃避法律的追訴，哪怕只要是一個人信了，就能成功造成既定的錯誤印象。

何況，陳明文立委的長子陳冠廷邁入成年已經快20 個年頭，他擔任過大學講師、外商員工，也投入不少國際事務，積極撰文為台灣發聲，這也非其父所能助也。

陳冠廷擔任過柯市府的副發言人、大學講師、外商員工，也投入不少國際事務，積極撰文為台灣發聲。（本報資料照）

若再繼續用放話、標籤，緊咬陳冠廷君「是」誰誰誰的兒子，除了抹煞年輕人的獨立人格與表現，唯一的效果不過就是以斷章取義的說法，扼殺青年人才的服務熱忱而已，對於嘉義縣的進步與發展又能有何建樹？

選民的眼睛是雪亮的。筆者相信,不論是在黨內初選，或是來日有機會通過提名之後，辛苦鏖戰的大選當中，曾經以公共政策專長歷練過多項職務陳冠廷，所期待的都是乾淨清白的「君子之爭」，而不是再度有人拿著父親的名字大打泥巴戰，畢竟這對他而言真的不公平，太不厚道，而這種利用公共論壇的版面惡意指控的舉措，可休矣！

（嘉義中埔鄉民）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法