自由開講》「陳氏王朝」的警訊

蔡維民

民進黨於2024年總統大選將派副總統賴清德出征，已毫無懸念。然嘉義縣山線立委選舉要如何維持不敗的局面？什麼樣的人選才能符合在地需求與選民期待呢？

儘管嘉義縣長翁章梁雖於2022年毫無懸念順利連任。但值得注意的是，此次選舉對手王育敏選前才被臨時徵召，過去從未有任何選舉經驗、且從未在嘉義縣基層走動發展過，理論上這場選戰會更好選，得票成績應該會超越過去甚多。但相較於2014年張花冠得票193,399票、得票率63.09%，翁章梁的得票數下降至171,777票，得票率為62.85%。面對更弱的對手，卻未贏的更漂亮，顯示出綠營對嘉義縣選民的吸引力已出現下降的徵兆。

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此外於鄉鎮長部分，包括太保市、朴子市、大埔鄉、民雄鄉、番路鄉、義竹鄉等原先由民進黨執政的鄉鎮市，卻一夕翻盤。其中太保市是嘉義縣的縣治，民雄是人口最多的鄉鎮，義竹是縣長的故鄉，番路則是議長的故鄉，且對手甚至還是名不見經傳的政治素人。換言之，縣長位置雖然保住了，但實際上卻丟了四個鄉鎮市，這也意味著過去十多年來民進黨在嘉義縣所壟斷的獨霸局勢已出現了破口。

面對2024的立委選舉，若無意外，海線部分仍將由蔡易餘參選尋求連任。但山線部分，據悉嘉義縣民進黨重要人士於3月19日時共同聚會。如同過往，陳明文早已預先安排好幾位與會人員負責傳遞其「聖旨」。就當會中討論山線立委人選時，這些人便適時鼓吹由其公子陳冠廷代表民進黨出征。而其他與會人士在重量級大老的「暗示」下，不得不表態支持陳冠廷代表民進黨參選2024立委選舉。表面上看似一片和諧的會議，實際上跟數十年前威權時期國民黨內部玩的宮廷政治手法如出一轍。不過，地方卻有不同的聲音。

先前陳明文委員於高鐵遺失300萬現金，其平淡風清的態度，讓一般百姓見識到顯貴的實力。（本報資料照）

首先，過去一、二十年來在「明文規定」的威嚇下，基層早已醞釀不滿的情緒。其次，先前陳明文委員於高鐵遺失300萬現金，其平淡風清的態度，讓一般百姓見識到顯貴的實力。此案雖已平息，但社會大眾對其個人形象也有了新的見解與評價，且地方早有陳明文涉入諸多公共工程的傳聞。再次，從2022選舉至今，諸多議題與事件早已重創民進黨形象。從先前的論文抄襲、棒球場案到光電利益所引起的槍擊案、議長賄選案，再到近來物價通膨、缺蛋、電價調漲等事件引發各界不滿，都讓明年的立委選舉埋下了變數。2024年嘉義縣的選民是否還願意如同以往繼續支持民進黨？不無疑問。

最後，雖然民進黨立委提名初選還未舉行，但過去一年來在陳明文委員的運作下，其子陳冠廷早已展開各項行動。陳委員不僅安排其獲得淡江大學講師、行政院政務顧問的職位，更讓他以此頭銜在嘉義山線地區跑攤跑行程。地方早已盛傳，陳明文將爭取民進黨不分區立委提名，並安排陳冠廷參選山線立委。

不過，此種「父傳子」行徑卻招致地方不滿。過去山線選民早已抱怨，山線立委並非山線人，平時也不住在山線，只是為了配合選舉時將戶籍遷過去而已。而明眼人也看得出來，陳冠廷擔任過的相關職務基本上都是陳明文所安排，他本身根本從未在嘉義縣地方服務過，因此有人稱此為「陳氏王朝」。21世紀的民主臺灣居然還出現如同北韓獨裁者將權位傳給自己兒子的現象，實在讓人難以接受。

總的來說，過去嘉義縣雖是民進黨的穩固票倉，但從去年九合一大選時已出現鬆動的現象。面對明年總統與立委選舉，我們若掉以輕心，持續放任地方事務由土皇帝專斷妄為，嘉義山線立委可能將成為破口。

（嘉義縣民雄鄉民）

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