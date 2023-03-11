自由開講》何時不再稱雜木、雜草、害蟲、害獸？

劉炯錫

今年植樹節，期許國人別再稱不知名的植物為雜木、雜草，一起來支持2016年5月開始推動的友善環境農業政策。

農糧署統計不使用化學農藥、化肥、基因改造的有機耕作面積從那時的6,579公頃到2023年2月已增加到19,197公頃，成長近三倍，超過總耕地面積2%。林務局近年來推動FSC森林驗證，繼嘉義林區管理處之後，臺東等林區管理處也正在辦理。加上食農教育法的上路，台灣可望成為亞洲地區友善環境農業的榜樣，實不宜使用歧視植物的語言。

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世界自然基金會等環保團體推動地球好管家運動，在1993年成立森林管理委員會，1996年成立海洋管理委員會等，其生態標章已蔚為風潮。（REUTERS）

記得1987年就讀森林系碩士班時，老師要我去溪頭調查松鼠對柳杉的為害，我看到的是人類把原始天然林砍了，種植柳杉純林，當二、三、四月，林下的果實缺乏時，松鼠只好剝食糖分較高的柳杉樹皮來充飢，一隻松鼠得剝咬很多棵樹才能勉強過活，導致很多樹木枯死而形成所謂的紅樹頂現象。後來我又到陽明山國家公園的次生天然林裡調查研究鼠類與植物的關係，這裡的松鼠數量高出溪頭柳杉林好幾倍，偶爾也看到他們剝樹皮，但主要是為了磨牙。我常在森林過夜，一清早就可聽到他們很有活力的叫聲，嗝嗝嗝嗝！

1994年我到臺東大學任教後，訪問不少耆老，「土地屬於神」可以說是各部落共有的文化，因此要開墾破壞自然環境前，會先向神禱告祈求，並經由夢境等方式取得神的「同意」後，才開始進行小面積開墾。部落文化尊重所有動植物的生存權，捕獲來覓食農作物的山豬，可殺來吃，但不能謾罵，有些人還要供俸他的靈。所以，部落裡一樣有獸害、鳥害、蟲害，但不會稱他們為害獸、害蟲；幾乎所有的植物都有名字，但不會叫雜木、雜草等帶有歧視的話，頂多不給名字，例如對來台已二、三百年的馬纓丹，許多部落仍沒給他名字。

美國歷史學者Lynn White Jr.在1967年於美國科學期刊發表論文，把生態環境危機的根源歸於基督教文化，因為聖經創世紀第一章就指出，神賦予人類對萬物有統治、管轄及利用的權利，而隨著基督教的擴張，各地自然生態被過度開發，加上嚴重污染而導致環境危機。後來基督教學者重新檢視聖經，發現希伯來文或希臘文聖經翻譯為英文時常有錯誤，神要人類做負責任的地球好管家，善待生態萬物，而非作威作福。

世界自然基金會等環保團體推動地球好管家運動，在1993年成立森林管理委員會（Forest Stewardship Council，簡稱FSC），1996年成立海洋管理委員會（Marine Stewardship Council，簡稱MSC）等，其生態標章已蔚為風潮。期許台灣人成為森林、農田、淡水域、海洋生態體系的好管家，懇請先從尊重動植物的稱呼開始吧！

（台東大學友善環境農漁推廣中心主任、台灣森林認證發展協會創會理事長）

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