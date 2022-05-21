自由廣場》從東卯山黑熊談原住民族自主管理狩獵

◎ 戴興盛

編號五六八東卯山黑熊於野放後，不幸於五月九日死亡。解剖顯示，黑熊之死疑似為槍傷或其他兇器所致，檢警也已經逮捕可能涉案人，至於這是誤傷、自衛、抑或是有其他動機的行為，則還待司法機關調查。

對於此一憾事，社會各界都想知道，是否能有解決之道，防止未來類似事件的發生。筆者基於多年來與部落、公部門協力建立原住民族自主管理狩獵的經驗，主張自主管理是在公部門量能之外，有助於改善我國野生動物保育的另一重要政策。原因分析如下。

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首先須釐清，本次野放前的準備工作、以及野放之後的追蹤，公部門已經投入大量心力與人力。野放前林務局曾諮商周邊部落居民並獲同意，野放後則偕同學術團隊嚴密追蹤，並於黑熊接近人類活動地區時啟動應變措施。然而，即使是在投入上述的努力之後，憾事還是發生了。

筆者認為，如果在黑熊死亡的區域有林務局與部落、學術界三方協力推動的自主管理計畫的話，我們應有很大的機會可以避免憾事發生。原因是，在三方互相尊重與信任關係的基礎之上，可以獲得細緻管理所需的精確資訊，並透過自主管理貫徹所需緊急措施。這包括，隨著黑熊的移動，可以精確知道黑熊目前所處在哪一個獵場內或附近，可以在第一時間通知該獵場之自主管理獵人，並啟動該區域所需措施，無論是停止在該區域的各類人為活動、或是協助阻絕外人進入。

在更全面的野生動物保育上，透過自主管理制度，使得協力三方可以掌握獵場與非獵場（即實質保護區）之精確範圍；以部落公約規範狩獵行為，有效管理獵場，回報獵獲資訊，並阻絕外人進入狩獵或破壞山林；進行長期野生動物監測及其他保育措施。

換言之，保育界呼籲多年，期待能在較完備的資訊與以證據為基礎進行保育工作的理想，將有實現的機會，我們也在推動中的試辦自主管理計畫上看到上述正面的進展。

政府的量能有限，保育工作因此需要在地的投入。政府、原住民族、學術界與保育實務界協力推動自主管理狩獵，才是正確解方。

（作者為東華大學自然資源與環境學系教授）

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