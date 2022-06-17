自由開講》從黑熊711坎坷熊生，正視瀕臨絕種困境

台灣黑熊保育協會

今年（2022）5月9日，一隻野放追蹤的台灣黑熊被發現陳屍於南投武界山區，遺體被掩埋，後續檢驗發現是遭槍殺死亡，全案仍在偵查中，並有2名涉案男子坦承殺害黑熊。然而，事件發生過後一個月，這起黑熊死亡事件似乎已雲淡風輕。

牠是一隻學術單位在野外研究追蹤的個體，標號711（亦有東卯山黑熊、黑熊568等稱呼），左右前腳皆有因誤中陷阱而斷趾的傷痕。2020年中秋節，被發現受困於台中東卯山區果園的山豬吊陷阱上驚恐掙扎、滿口鮮血，經救援和兩個月的治療後野放。未料野放後，又再度受困山豬吊陷阱。再經歷了近450天的治療與收容，今年（2022）4月第二度野放至較遠的丹大野生動物棲息環境。帶著眾人的祝福回歸山林，卻不到一個月就被人槍殺，遺體被掩埋，頸圈發報器失蹤。

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黑熊711坎坷的熊生正是當前瀕危台灣黑熊族群的縮影，以及台灣黑熊和其他野生動物保育所面臨的困境。（圖：陳信德提供）

黑熊711的死亡事件並非單一個案，近年數起黑熊死亡和救傷通報事件反映出當前台灣黑熊保育仍面臨四大困境，亟待國人和政府關切與面對：

1. 無專責野生動物保育和管理系統

地方和中央政府欠缺台灣黑熊保育和管理的專業訓練和人力編制，每當有黑熊事件發生，通常會由林務局主導臨時籌編的小組應對，對於動物和人員皆具高度風險。我們期待政府能正視管理需求，設立專責保育管理系統和強化專業人才培育。

2.保育主管機關管理量能不足

黑熊711遇害死亡雖可能綜合許多因素造成，但野放地與時機條件不理想卻也是其中關鍵。除謹慎評估專家學者的建議之外，須籌組野放工作小組，進行風險評估和落實配套措施，並與野放地區民眾充分溝通，則黑熊711或許有更多悠遊山林的機會。

3.狩獵管理制度仍不完善，黑熊仍受威脅

2019年以來，國內陸續發生6起黑熊受困陷阱或被槍擊的事件，人為有意或無意狩獵導致黑熊傷亡的情況，不容忽視。本會強烈呼籲，台灣極需要強化兼顧傳統文化需求和生物多樣性保育的狩獵管理規範，並應包含瀕危物種（如黑熊）保育的相關配套措施。

4.保育教育仍有很大的進步空間

近年在台灣少部分地區黑熊出沒、進入農地或人類設施的消息，經常讓在地民眾感到害怕，並可能採取較激烈的手段防範。民眾對黑熊仍存有誤解。這不僅有賴長期的教育宣導，提升國人對於黑熊和保育的正確認知，也有賴管理單位的專業和作為能贏得民眾的信任。

最後，我們肯定政府和民間相關單位多年來對台灣黑熊保育的付出和努力之餘，仍再次強調，我們應該正視當前台灣黑熊保育所面臨的現實困境，並積極解決問題，才有機會讓未來台灣黑熊能夠不再瀕危。我們也方能驕傲地說，台灣是個真正友善黑熊的「有熊國」！

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