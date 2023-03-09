自由開講》肯定賴主席規範「落跑議員」

施喻琁

繼推出積極杜絕黑金、解決學倫問題等黨務革新目標後，民進黨中執會昨日通過副總統賴清德主席所提：恐有負選民所託，不建議現任議員參與立委選舉，艱困選區及無現任立委選區除外之原則性規範。賴主席這項原則性宣示值得肯定。

民進黨中執會通過副總統賴清德主席所提，不建議現任議員參與立委選舉，艱困選區及無現任立委選區除外之原則性規範。（本報資料照）

猶記去年11月26日王鴻薇才剛當選連任台北市議員，就轉戰參選台北市第三選區立法委員補選，遭到選民批評「落跑議員」！一般來說，候選人在競選議員過程中，會對選區民眾做出承諾及提出政見，以爭取選民認同支持，進而在當選後兌現，這就是候選人與選民的政治契約。試想如果台北市松山信義選區市民，在選舉公報上看到王鴻薇提出「未來將繼續協助推動老人日照中心」等主張，決定投票給她，期待其未來實現，但後來期待落空，真是情何以堪！

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誠信是檢驗政治人物的最低標準！「落跑議員」除了違背對選民承諾和誠信外，地方議會議員人數也將減少，削去對地方政府的監督力道！縣市首長如欲推動利民政策，恐將因執政黨議員減少遭到杯葛；反之，爾後地方首長推動不符人民期待的政策，也將因在野黨議員減少，失去有效制衡力量。 僑委會副委員長阮昭雄和前新北市議員何博文之前為了備戰2024年立委選舉，放棄市議員連任。

「阮昭雄、何博文能！其他議員也能！」副總統賴清德這一支「誠信條款」黨務革新之箭，將重拾國人對民進黨的信賴！

（民進黨全國黨代表）

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