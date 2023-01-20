社論》以黨輔政 贏回人民信任

立法院昨日通過中央政府總預算，本會期議程結束，內閣改組隨之啟動，蔡英文總統將調整行政團隊，為所剩的一年多任期，全力衝刺施政。副總統賴清德在前天正式就任民進黨主席，矢言推動黨務革新，要重新擦亮民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」以及「綠色執政，品質保證」的招牌。總統、副總統分就行政與黨務領導位置，這將是台灣民主憲政發展的未有經驗。執政黨經過去年九合一選舉的大挫敗，重整旗鼓，這黨政組合的運作情況，能否贏回人民的信任感，將成為觀測的指標。

副總統擔任黨主席，現任總統則為一介「黨員」，形式上接受其「領導」。部分論者擔憂將演變為「以黨領政」，出現憲政問題。這類意見，說的是兩蔣時代的威權統治方式，或是錯誤類比為列寧式政黨領導模式。然而，這不是我們目前民主政治常態。現在，無論是民進黨、國民黨，黨中央早不是決策平台，兩黨中常會，平日議決是黨務，在選舉階段，則擔負起提名與輔選功能。蔡英文這次因敗選辭去民進黨主席，外界批評她在政黨領導，包括提名權一把抓，取代了初選。賴清德接黨魁，則把黨務革新列為要務，黨政分際清楚，並不存在憲政問題。

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外界也觀察到，賴清德提出的黨務革新，第一項任務就是「積極杜絕黑金、解決學倫問題」，前者指向整頓台南市歷經長年執政後，積累的各項沉痾問題。賴清德是民進黨二○二四總統大選最具實力人選，現又是黨魁，若無法翻轉社會各界對台南市執政表現的負面觀感，作為老市長，恐給予民眾「一室之不治，何以天下國家為」的質疑，這對延續民進黨中央執政，勢必帶來衝擊。同樣的，學倫問題是指民進黨去年提名縣市長候選人，被揭露論文抄襲問題。這已經不是個案或法律爭議，而是擴及到知識階層與青壯世代，對民進黨能否「嚴以律己」的審視。賴清德盼以更高標準處理，這亦是對九合一敗選的積極回應態度。

事實上，若能在這有限的時間，真正落實黨務革新，民進黨支持度不僅止跌回升，這對蔡英文領導的行政部門，既是助力，也是推力。透過黨務改革，拉高民進黨黨員的從政標準，這就是最好的「以黨輔政」作法。賴清德作為副總統，原就是擔負輔佐總統。現在加上黨魁身分，賴仍可延續這樣的角色。之前蔡英文兼任民進黨主席，表面黨政合一，但因其個人對黨務的參與程度，不若政務來得深入，包括在提名等重大黨務決定，不免有偏聽情形，對執政表現帶來減分，反而是另一種的黨政不同步。民進黨作為中央政府的執政黨，黨強，政就會強。賴清德在依循蔡英文的執政腳步上，絕對還有更多、更大的揮灑空間。

檢討去年九合一的敗選，各項原因中，還包括執政團隊面對許多認知戰的攻訐，回應乏力，以至於人民對蔡政府的信心，產生動搖，這連帶影響政府重要政策的推出時機。例如中共升高對台灣軍事壓力，在野陣營不把矛頭對外，反而指責蔡政府挑釁，加上許多分化台美關係的疑美論甚囂塵上，就連台積電赴美國投資設廠，原是一樁好事，也被操弄成去台化。這類不利說法，政府未能積極應處，還拖延了可以更早宣布延長義務役為一年役期的最好時機。這項政策雖已於去年底公布，但早在社會預期與等待中，可謂「千呼萬喚始出來」。兵役延長獲七成民意支持，蔡政府若於去年中共軍演高峰時對外宣布，主動出擊，這在國際輿論，乃至團結人民抗中決心，都將產生最佳成效。如今看來，效益打折，政府的決策，亦顯被動。

「以黨輔政」，必須要正面回擊橫亙在執政道路上的錯假訊息，清除路障，給予執政團隊更平坦的施政道路。前年底在野黨推出反美牛等四大公投案，蔡英文當時下令訴求四個不同意，賴清德下鄉宣講超過百場，黨公職齊心，成功破除原本不利的說法與氛圍。拿掉絆腳石，台美經貿關係去年隨之快速增溫。如今，蘇貞昌內閣完成階段性任務，蔡英文改組內閣，整隊發揮更大的執政戰力。賴清德領導民進黨，扮演關鍵的輔佐推力。二○二四總統及立委選舉，境內境外的認知作戰，必然更為猖獗，民進黨不能只是選舉機器，還要價值領導與理念推進，加強溝通與民眾連結，展現政府的施政成績，成為人民有感的執政團隊。贏回人民信任，期許蔡總統、賴主席分進且合力，建立起黨政關係的最佳組合。

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