新聞線上》誰能拿到年輕票

記者陳杉榮

總統大選戰鼓即將擂起，哪位候選人能在藍綠白基本盤之外，拿到中間選票和年輕選票，是當選與否的關鍵，尤其是「年輕票」。以過去「野百合」和「太陽花」的經驗，年輕人往往可以推翻一個政權，創造一個新的時代，往後不到一年的時間，誰能感動年輕人，誰能抓住年輕人，誰就可能成為台灣未來的新總統。

台灣民主選舉數十年，選舉模式已經定型化，選票可粗分為政黨「基本票」、「中間票」、「賭爛票」和「年輕票」四類，選民對總統、立委的全國性大選和縣市長、縣市議員的地方性選舉，也有不同的判別標準，因此往往出現地方包圍中央，不同政黨贏得不同選舉的結果。去年九合一選舉，就是非常鮮明的例子，即使蔡英文政府成功防疫，在對美和對外關係上有所突破，台灣享有空前的國際能見度，選民還是要教訓民進黨，「賭爛票」出門投票，加上藍營「基本票」，擊敗民進黨。

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民進黨的大敗不代表民進黨的基本盤潰散，因為國民黨的基本盤並未增加，以二○二二的得票分析，投票率六成，國民黨得票率約五成，民進黨約四成二；換算結果，國民黨獲得總體選民三成選票、民進黨二成五，還有四成五選民未投票。投票率低，顯示中間選民基本冷漠，年輕票根本沒有太大動靜，執政黨坐等挨打。

二○二○年蔡英文和韓國瑜的票數，也值得分析，蔡英文得到八一七萬票，韓國瑜五五二萬票，這是一個年輕人不信任韓國瑜的選舉，也可以說是「天然台」打敗「韓粉」的例子；年輕人不討厭蔡英文，但特別討厭韓國瑜，因為走進香港中聯辦的韓，被認為將傷害台灣的未來。選後綠營的支持者誇大解釋成蔡英文囊括年輕人選票，誤判國民黨自此一蹶不振，反成蔡政府傲慢的特寫，去年敗選，自是因果。

去年蔡英文聲嘶力竭要求八一七萬選票出門投票，中間選民叫不動，年輕人更是不為所動，因為這是沒有韓國瑜的選舉。但明年大選，年輕人不會沉默，在自由民主體制遭遇中俄威權體制戰爭威脅的現狀下，賴清德應該說什麼做什麼？侯友宜或朱立倫能夠說什麼做什麼？郭台銘和柯文哲還能說什麼做什麼？年輕人等著看。年輕人沒有省籍情結，不受傳統藍綠的羈絆，他們關心自己的前途，關心國家的處境，候選人要拿到年輕人的票，呼口號沒有用，必須受到檢驗。

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