自由開講》從林宅血案的調查報告談國安困境

顧貯拳

監察院日前提出「林宅血案結案報告」，將矛頭指向「警總為主的情治系統在此案介入司法偵查、誤導方向、阻撓偵辦、操弄媒體、包庇犯嫌、運用黑道有6項重大違失」。這是經過多年以來，民進黨政府再次將矛頭對準情治單位，也就是現在的國安部門。民進黨始終在國安單位的轉型正義工程，難伸手腳，這是執政七年以來，民進黨政府必須要正視的困境。

在真促會跟監察院先後召開的記者會，都指出轉型正義的一項重大困境，就是在釐清真相，還原歷史事實的過程當中，情治單位本身就不斷扮演阻礙真相的主導者，來自於體制內的阻擋，讓體制內的政治調查工作無法進行，這是哪門子的轉型正義？

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更荒謬的是，連現行的司法機構，都成了這樣荒謬體系的協力者。日前有轉型正義研究學者提出，政治檔案不應該適用情報工作法的：「涉及情報來源、管道或組織及有關情報人員與情報協助人員身分、行動或通訊安全管制之資訊，不得洩漏、交付、刺探、收集、毀棄、損壞或隱匿。」規定，沒想到竟被法官判決敗訴，且認為轉型正義不得凌駕於國家安全。

從林宅血案的結案報告顯示，整個國家是用情治再到警政單位的力量，結合黑道整肅黨外人士，是迫害政治良心犯。（本報資料照）

這背後更凸顯一個嚴肅的問題，我們的轉型正義工程若無法盡善盡美，法條就會遭到司法機構一知半解的曲解。荒謬的法規，更成為情治單位或是有責單位的遮羞布，試想白色恐怖時期的當事人，還有誰能夠再「等」五十年？又白色恐怖時期的問題，跟「國家安全」何能畫上等號？台灣當前的國家安全是投共跟親共，自由民主應該是普世價值，除非「反民主」的基因還在這些人內心。

從林宅血案的結案報告顯示，整個國家是用情治再到警政單位的力量，結合黑道整肅黨外人士，是迫害政治良心犯。更可惡的是，還要求媒體配合錯誤引導辦案方向，讓珍貴的證據跟辦案黃金時間消失，甚至惡意暗示黨外人士涉案，是人性最黑暗面的寫照。

如今種種惡行已經被公布，但還欠缺有哪些人交辦此事？是如何佈局？相關真正的證據在哪？要等這些歷史真相被還原，才能思考該如何處理相關當事人的責任追究。

當然不用懷疑的是，台灣白色恐怖時期要負起最大責任，當然是國家元首的兩蔣父子。但是情治單位也不該一再的阻撓、推卸責任，民進黨政府也應該正視歷史問題，不再是因為擔憂惹怒情治單位，進而自廢武功。假若這是真的問題，民進黨政府也該認真考慮，必要成立不效忠威權，真正捍衛台灣國家安全的「新」國安部門！

日經新聞的報導固然在國內引起軒然大波，但我們仍必須平心靜氣的來思考，是否真的國安體系乃至於軍方，已有大量中國滲透的問題。日經新聞代表的是日本國一定程度的看法，而日本又是我們重要盟友，這問題不能遭到忽視。 我們不能每個228都沒有進步，必須繼續找尋真相，總統府要釐清國安單位問題，司法單位更需要加強轉型正義的「專業素養」。台灣沒太多時間繼續等待，拿出魄力，2024才能有延續執政的希望！

（政治工作者）

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