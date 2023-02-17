自由開講》弔唁星雲？統戰手法？中國弔唁團另有目的？！

日永

近日星雲法師圓寂，中國方面欲派出弔唁星雲團來台參加贊頌典禮，然因未循機制申請而無法來台，對此中國前宗教事務局長葉小文痛批民進黨「喪失人道主義」，更說希望星雲法師喚醒「政治操作弔唁的不肖子孫」；陸委會則指出，葉小文曾遭指控涉及迫害宗教自由，基於維護社會安全考量而駁回申請。葉小文的不實指控，明顯係「統戰」的一環，除了透過星雲大師的崇高地位影響信眾對政府的觀感，更惡意扭曲「人道主義」一詞。

中國前宗教事務局長葉小文（中）痛批民進黨「喪失人道主義」，更說希望星雲法師喚醒「政治操作弔唁的不肖子孫」；陸委會則指出，葉小文曾遭指控涉及迫害宗教自由，基於維護社會安全考量而駁回申請。（資料照）



中共派遣代表來台弔唁星雲一事，看似對宗教十分重視與友善，事實上中共迫害宗教可說是毫不手軟。在文化大革命時期，已經不知道有多少間佛寺被無情摧毀；中共為了控制西藏，強迫指定轉世活佛；直到近期，中共拆毀大量維吾爾族的清真寺。中共不容許中國有其他宗教的存在，他們畏懼宗教團體的活動危害其政權穩定，因此竭盡一切力量消滅之，可說是「宗教殺手」。

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而說到人道主義，中國是最缺乏人道主義的國家：在921地震後，中國阻礙各國進入災區救災，並攔截救援物資；SARS疫情時，中共阻攔我方加入世界衛生組織取得防疫報告；而新冠疫情爆發後，中國也阻擋台灣參與世界衛生大會（WHA）。反觀每當中國發生地震、水災等天災時，台灣往往是出錢出力最多的國家。中共用盡各種打壓的行為，對待如此善良的台灣，就只為了自身的政治利益，其行為實在令人髮指。



中共看準台灣宗教對民眾之巨大影響力，極力拉攏台灣佛、道教等宗教團體人士，並多次舉辦各種宗教界的交流活動，試圖對我國信眾進行政治宣傳與統戰；而星雲法師在台灣的地位崇高，中國當然不會放棄此般良好機會，透過宗教的影響力發動統戰，欲使信眾降低對台灣政府的支持，同時提高對中國的好感。雖說宗教本不與政治牽扯關係，但卻也常常成為政治的操弄工具，我們切勿對此大意。

（教師）

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