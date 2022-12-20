健康醫療網》冬天分手機率X2 甩開「季節性憂鬱症」為感情加溫

冬季濕冷光照少，容易引發「季節性憂鬱症」，導致情侶容易起爭執甚至分手，可外出走走、培養雙方共同的興趣，有助於維繫感情。

冬天備感空虛寂寞冷！根據《CNN》引述FACEBOOK數據報導，冬天分手的機率竟然是其他季節的2倍！情侶專用通訊軟體Between的大數據統計也顯示，每年10月到12月是台灣情侶的「分手旺季」。諮商心理師石瀝新表示，冬季濕冷光照少，容易引發「季節性憂鬱症」，導致情侶容易起爭執甚至分手，建議可外出走走、培養雙方共同的興趣，有助於維繫感情。

根據《CNN》引述FACEBOOK數據報導，冬天分手的機率竟然是其他季節的2倍！（https://www.freepik.com/）

石瀝新表示，天氣容易影響人的心情，尤其台灣陰雨綿綿，更會讓人進入低潮狀態，「在精神醫學上有一個診斷叫做『季節性憂鬱症』，好發於陽光比較少的冬天，憂鬱症很容易讓我們的情緒有所變化，包括低落、易怒、煩悶等，只要情侶中的一個人有這樣的反應，就會連帶影響到兩人關係的相處，導致出現沒有安全感的氛圍。而且只要發生過一次，來年就容易重複再發生這個情況。」

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因此，情侶間平常覺得對另一半可以容忍的事情，在此時特別難以忍受，不滿的情緒累積多了，負能量就會增加、容易鑽牛角尖，甚至把舊帳翻出來吵，最終走上分手一途。

疫情激化爭執 全球離婚暴增

不僅如此，近年新冠病毒肆虐，分手與情緒不穩的狀況更為嚴重。石瀝新說明，當疫情嚴重加上民眾不便出門，讓人增加密集相處的壓力，情緒也容易在壓力下變得不穩定。尤其夫妻長時間居家防疫，激化原本就有的婆媳問題、教養問題等，也讓本來可以被擺一邊的關係問題浮出水面。當一方碎念而另一方不耐煩，就容易導致感情不睦、夫妻失和。

據《BBC》報導，疫情爆發後，世界各地分居或申請離婚的人數急劇上升。美國一家大型法律合約諮詢網站統計，2021年離婚協議案的營業額增長34%；英國著名律師事務所司徒華慈（Stewarts）的諮詢量也增長了122%。

外出散步紓壓 培養共同興趣

當過往曾受到季節性憂鬱症的影響，石瀝新分享，可在冬天來臨之前提前預備並穩定自己的狀態；若是另一半有憂鬱情緒，也可以適度地包容或提醒。

由於季節性憂鬱症與天氣或日照影響有關，推薦可外出散步紓壓，若是因居家防疫或是冬天下雨不便外出，想要避免與另一半在家裡乾瞪眼，可以規劃一些雙方都有興趣的室內活動，便可緩和雙方的情緒。若當面對壓力或挫折出現無法調適的嚴重情形，則建議前往身心科尋求專業醫師協助，或善用學校與社區的心理諮商資源，避免勞燕分飛。

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者鄭宜芬 冬天分手機率X2 甩開「季節性憂鬱症」為感情加溫



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