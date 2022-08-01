健康醫療網》想打第四劑？「這三個」新冠疫苗QA很重要卻容易搞錯

面對逐漸鬆綁的防疫措施，許多人迫不及待邊境開放的那天到來，因此，對於第四劑疫苗何時能施打也相當專注，知名耳鼻喉科診所張益豪醫師整理出診間最常被問的三大問題，一目了然讓你馬上懂！

（路透社）

自新冠病毒首度現身至今，全球人民已與其纏鬥近三個年頭，無論是哪個年齡層的族群，皆需持續接種疫苗才能維持保護力，減少染疫後住院或重症的風險。而隨著本土疫苗基礎劑涵蓋率的提升，政府逐漸放寬防疫措施，開放邊境似乎也指日可待，因此，對台灣民眾來說，近來心中疑問不外乎是「何時能接種第四劑？有出國需求能優先施打嗎？孩童接種疫苗要注意什麼？」等。

別擔心，知名耳鼻喉科診所張益豪醫師今天就把這些常見疑問解答一次幫你整理出來！

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Ｑ1：好想打第四劑新冠疫苗，現在誰符合條件呢？

自今（2022）年7月22日起，50歲以上可施打，但有一點小細節需注意，民國61年12月31日之前出生的都能打，但民國62年後出生的不在施打範圍喔！另外，醫事人員（所有任職於醫療機構的人員，包含櫃檯服務人員、司機等，即便非醫護人員也可憑在職證明接受施打）、機場人員（須攜帶在職證明）還有因「工作需求」需出國的18歲以上成人，可於「出國前兩週」施打。對此，張益豪醫師強調，切記第四劑需跟第三劑間隔5個月以上，而確診後的3個月內不能施打新冠疫苗，符合以上條件者，記得攜帶健保卡、疫苗接種證明（小黃卡）及證明為工作需求的資料與機票影本，並於接種疫苗前出示給醫護人員喔！

Ｑ2：幼兒已開放施打莫德納，哪些事該注意？

張益豪醫師表示，以自己服務的診所為例，7/29（五）早上、下午及晚上三個時段皆有提供幼兒（6個月大至5歲）接種莫德納的服務，有需要的民眾可多加利用。中央流行疫情指揮中心也持續呼籲，建議幼兒完整接種兩劑基礎劑，不僅提升染疫時的保護力，對於兒童多系統發炎症候群（MIS-C）保護效果也有9成以上。

Ｑ3：我的小孩上次打新冠疫苗時未滿12歲，最近想打第二劑，請問間隔時間跟劑量是要比照「兒童」還是「青少年」呢？

張益豪醫師解釋，疫苗施打間隔期間是依據民眾施打「當下」的年紀，來決定下一劑的間隔時間。以問題中的案例來看，欲接種第二劑的間隔期間應比照「兒童」，但未來第三劑或後續皆須比照「青少年」。

新冠肺炎疫情難以捉摸，民眾也可隨時注意指揮中心針對防疫措施是否有最新調整，以免預先安排了行程，卻因不符條件而敗興而歸。

原文來源：張益豪醫師 FB：張益豪醫師粉絲專頁

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者賴欣平 想打第四劑？「這三個」新冠疫苗QA很重要卻容易搞錯



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