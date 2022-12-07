健康醫療網》缺牙該植牙還是做假牙？食藥署揭兩者差異

缺牙情況發生時，請盡早就醫，選擇合適的方式，並定期回診觀察術後傷口，以預防後遺症問題。

一般成人有32顆恆牙，可能因蛀牙或外力導致缺牙。許多人認為少顆牙也能吃東西，卻輕忽未來可能會耗費更多的時間與金錢來補救。

缺牙情況發生時，請盡早就醫，選擇合適的方式！（https://www.freepik.com/）

缺牙不積極處理 恐致身體傷害

食品藥物管理署說明，牙齒是人體的重要器官，說話、咀嚼及臉部外形，皆與牙齒息息相關，若沒有積極處理缺牙，會造成鄰近牙齒傾倒或位移，導致咬合不正及清潔困難，長期可能造成牙周病等問題。

請繼續往下閱讀...

植牙 花費較高、使用壽命較長

植牙是治療缺牙的方式之一，原理是透過人工植體置入顎骨，取代原有牙根，待與人體骨細胞整合後再鎖入牙冠，不必損害健康牙齒。因流程繁複，整體療程相較以牙橋膺復來的長，且花費高，但做好治療與細心照護，使用壽命可達10年以上。

假牙 花費較低、易導致其他問題

另一種治療缺牙方式為固定牙橋，作法是透過磨小缺牙處兩側牙齒，作為承重及支撐橋柱，再蓋上橫跨缺牙空洞的相連式假牙，可免除手術治療，療程短且費用較低，但缺牙處缺少咀嚼刺激，容易牙齦萎縮、牙縫變大。

視需求選擇 盡早治療防後遺症

食藥署提醒，兩種治療方式皆須由醫師評估病患生理條件與自身需求後，決定何者較適合。故缺牙情況發生時，請盡早就醫，選擇合適的方式，並定期回診觀察術後傷口，以預防後遺症問題。

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者王冠廷 缺牙該植牙還是做假牙？食藥署揭兩者差異



不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法