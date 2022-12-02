健康醫療網》今日起口罩禁令鬆綁 室內室外如何區別？哪些情形可脫罩？指揮中心這樣回答

民眾在戶外不再需要配戴口罩，室內的相關規定也有許多鬆綁措施，但室內有哪些情況要配戴口罩？室內、室外又該怎麼區別？對此指揮中心在記者會中一一解答。

國內COVID-19疫情趨緩，近日確診數約在一萬出頭，指揮中心指揮官王必勝表示，初步看來國內疫情已達到指揮中心設定之社區低度流行的開始標準。因此，指揮中心宣布多項鬆綁措施，其中民眾最關注的口罩鬆綁措施也將在12月1日起實施。

民眾在戶外不再需要配戴口罩，室內的相關規定也有許多鬆綁措施，但室內有哪些情況要配戴口罩？室內、室外又該怎麼區別？對此指揮中心在記者會中一一解答。

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室內4種情形免戴口罩 校園口罩規定同步調整

指揮中心表示，考量國內疫情趨緩、呼吸道傳染病流行情形平穩， 12月1日起室外空間、室外場所，取消應全程佩戴口罩之規定，也同時取消宴席不得逐桌敬酒敬茶之規定。而關於歲末的大型活動口罩規定會再依情況另行研擬，不過指揮官王必勝提到，今年規定應該會較往年鬆綁。

指揮中心表示，考量國內疫情趨緩、呼吸道傳染病流行情形平穩， 12月1日起室外空間、室外場所，取消應全程佩戴口罩之規定，也同時取消宴席不得逐桌敬酒敬茶之規定。（資料照）

雖然室內仍要配戴口罩，但符合以下4種例外情形時，室內可以不戴口罩，但應隨身攜帶或準備口罩。

一、從事運動、唱歌、拍攝個人／團體照。

二、自行開車，車內均為同住家人，或無同車者時。

三、直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時。

四、於溫／冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合。

因應指揮中心鬆綁措施，教育部也公布校園口罩配戴相關規定，12月1日起，各級學校校園內的室外空間或場所取消全程佩戴口罩，至於室內空間或場所，仍應全程佩戴口罩，但致詞、演講、講課、拍攝，或是進行運動、歌唱、音樂吹奏、合奏、舞蹈類課程及教學活動等，可以不戴口罩。

室內、室外如何區別？ 指揮中心：以氣流流通受阻來判斷

而關於室內場所，指揮中心指出，包括車廂、船舶、航空器等運具之內部空間應全程戴口罩，指揮官王必勝也特別提醒，外出搭乘大眾運輸工具仍是需要配戴口罩的。

但是室內、室外該如何區別？若是在戶外露營、搭帳篷等情形，到底算是室內還是室外呢？對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，室內空間指的是上方有屋頂或天花板，四周圍有四壁、隔板，或是有其他阻隔物來做隔間，主要是因為這些會有礙氣流的流通，所以如果符合這樣的條件就屬於室內空間。

民眾可以依「有礙氣流的流通」來判斷是否為室內空間，而像是戶外搭建的帳篷，羅一鈞表示，如果只是三面圍起來，一面敞開，基本上氣流流通還不至於受到阻礙，指揮中心不會認定這是室內空間。

此外，指揮中心認為「有礙氣流的流通」不僅是用來判斷室內、室外的依據，更是用來判斷是否應配戴口罩的依據，王必勝就提到，在執行面上，即使在室外，只要人潮壅擠，無法保持社交距離，空氣不流通，建議民眾還是把口罩戴上。

若是在室內違反了口罩配戴相關規定，王必勝表示，執法上以勸導為優先，但如果民眾刻意或惡意違規將會進行查處。

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者吳儀文



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