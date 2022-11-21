自由開講》｢終結家族政治｣又是一個騙選票的政治詐術

張麗善／雲林縣長

這次代表民進黨角逐雲林縣長的劉建國委員，前陣子喊出要｢終結長期以來的家族政治｣，但我相信很多民眾都聽不太懂劉委員想表達的意思，畢竟｢家族政治｣是一個模糊的概念，在政治學上較嚴謹的說法是｢家族獨裁｣或稱為｢世襲專政｣。

麗善是護理師出身，並非政治學教授，所以不敢賣弄政治學的知識，但正如大家常識所及，在台灣已經民主化超過30年的今天，以及在選罷法相關的規定下，無論是中央或地方，基本上不太可能再出現家族獨裁或是世襲專政的狀況，因此我相信劉委員要終結應該也不是這個概念，而且如果家族獨裁統治再出現，我保證，麗善一定率先挺身而出反抗這個獨裁的政權。所以，劉委員到底要終結哪種｢家族政治｣，他並沒有說清楚。

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如果我們假設劉委員要終結的｢家族政治｣是指一家人中有超過兩人從事政治工作或先後擔任同一個公職，那我就相當佩服劉委員從無知中產生的勇氣，因為這不僅在挑戰憲法保障人民的參政權，而且在現今民主國家中，一家中有超過兩人從政，根本是常態。

代表民進黨參選雲林縣長的劉建國，日前喊出要｢終結長期以來的家族政治｣的口號。（本報資料照）

我舉幾個例子大家就會知道，老布希與小布希父子，老羅斯福與小羅斯福叔姪都曾先後擔任過美國總統，約翰·甘迺迪總統在任時，任命自己的弟弟羅伯特··甘迺迪為司法部長，請問絕大多數的美國民眾有要打倒這些家族政治嗎？已過世的日本首相安倍晉三，其外公岸信介也曾擔任過日本首相，請問日本民眾有要打倒安倍家族嗎？答案都是否定的，因為他們都是人民一票一票選出來的領導人，民主程序下選出來的政治人物，就算來自同一家、同一族，也都符合民主的精神，而且這都是民意的展現。

因此，當劉委員說要終結所謂的｢家族政治｣時，我實在替他捏了一把冷汗，因為這不僅有違民主與人民基本的參政權，民進黨內多少的｢家族政治｣，這一次有多少政二代、政三代出來接班參選，劉委員都要終結他們嗎？再進一步說，雲林縣前縣長蘇治芬與其家人（族）都曾從政，蘇前縣長的父親蘇啟東先生擔任過雲林縣議員、母親蘇洪月嬌女士擔任過四屆臺灣省議員、姊姊蘇治洋曾擔任國大代表與臺灣省議員，更不用說蘇前縣長曾任不分區國大代表，9年的雲林縣長，以及多年的立法委員，難道劉委員也想終結雲林蘇家嗎？

所以，麗善認為｢終結家族政治｣的說法就是又一個騙選票的政治詐術，經不起學理與實務經驗上的檢驗，而且說到底民眾真正關心的是，選出來領導人是否能讓大家安居樂業，過得更好，而並非類似｢終結家族政治｣這種模糊虛幻的政治口號。

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