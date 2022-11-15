自由開講》雲林在地觀察：帶職參選才能保留實力

蔡懋彬

此次九合一選舉期間，「帶職參選」一直是紛擾不已的話題，國民黨台北市長候選人蔣萬安辭立委也引發媒體紛紛追問其他仍帶職參選的縣市長候選人是否跟進。不過，民進黨中央立即快刀斬亂麻，做出七位立委全帶職參選不請辭的明快決定。不得不說，至少從雲林在地的選情來看，這是非常明智的決定。

首先，如果蔣萬安要用請辭展現決心，應該在登記參選時就辭職，但他拖到投票前15天才辭，這就讓人質疑，他到底是不是信心不足，還是沒招了？

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其次，國民黨的蔣萬安已先一步請辭，雖然搶占到部分版面與話題。但民進黨若只是跟隨，不僅得不到預期的媒體效益，還會留給國民黨操作議題的空間。再來，像是台中、雲林、以及彰化對戰的都是國民黨爭取連任的縣市長，連任者本就擁有極大的行政優勢，因此對於民進黨來說，翻轉本來就相對不容易。因此，不隨國民黨起舞，繼續帶職參選，進可攻退可守，留得青山在，這顯然是最好的解決辦法。最後，根據《選罷法》，縣市長參選人請辭立委後，該地方就要進行補選，舉辦選舉是要花很多錢的，就算補選也一樣，因此民進黨不跟進請辭立委，等於幫國家省下可能的補選的經費，幫納稅人看住荷包。

劉建國是由雲林山線的民眾一票一票投出來的立委，如果說辭就辭，無法對投票給自己的選民交代。（本報資料照）

以雲林縣為例，儘管張麗善以｢辭立委｣為議題對劉建國施加壓力，且張麗善強調4年前就是以破釜沈舟心情辭立委，但劉、張兩人的狀況完全不相同。張麗善當時是國民黨的不分區立委，辭職後立刻由下一位遞補，張的辭職只要對國民黨負責即可。但劉建國卻是區域立委，由雲林山線的民眾一票一票投出來的，劉建國如果說辭就辭，並無法對投票給自己的選民交代；此外，張麗善當年辭職不用補選，但劉建國辭職，雲林就要補選山線立委，要浪費雲林縣民的納稅錢。更重要的是，劉建國若能透過以戰養戰的方式，此次先操兵練兵，未來再展望2026年的縣市長選舉，這反而是更長遠且更深謀遠慮的戰略。因此，若衝動請辭立委最後還落選，那就真的賠了夫人又折兵，個人的政治生涯也可能因此斷送。

所以，不論從劉張兩人請辭狀況的不同、到補選浪費國家經費，甚至劉建國個人從政規劃上來說，｢帶職參選｣才能保留實力。即使縣長選舉落敗，未來仍能繼續保有立委職位，繼續監督張家，繼續為雲林打拼，同時也繼續為2026養精蓄銳。

（國小老師）

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