自由廣場》不管選誰 都要投十八歲公民權一票

◎ 劉兆隆

選情奇冷，加上修憲複決公投門檻奇高，依照目前狀況，投票率勢必無法跨過門檻。好不容易凝聚朝野共識的修憲案，恐將功虧一簣。

依據中選會今年八月公布選舉人數約為一九三○萬人，公民複決須有九六五萬人以上同意才能成立。由於地方選舉投票率往往低於中央級選舉，因此如要過關勢必要有高的投票率。

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我國公民權年齡規定仍停留在二戰前的思維。從民主化至今，超過千萬名十八至二十歲青年被剝奪公民權，成為青年參與公共事務的一道高牆。所造成的結果就是選舉結果無法反映青年人心聲，政府政策規劃缺乏系統性納入青年世代觀點，反而偏重中高齡者利益。甚至形成十八歲青年可以考服公職，卻不可以發起集會；十八歲青年可以組成家庭，卻不可以組織團體的怪現象。

而環顧世界民主國家，目前全世界二三五個國家及地區中，台灣是僅存十二個還沒有十八歲投票權的國家（這些國家分別是巴林、喀麥隆、黎巴嫩、東加、薩摩亞、阿曼、諾魯、科威特等國）。早在一九七○年代，澳洲、紐西蘭、芬蘭、瑞典、丹麥、德國、義大利、荷蘭、法國、西班牙、英國、加拿大、美國等就已經將投票權降到十八歲。今年五月十九日比利時國會立法通過，年滿十六歲的公民將可以在二○二四年歐洲議會選舉時參與投票。而奧地利、蘇格蘭、古巴、尼加拉瓜、巴西、阿根廷等國，更早於比利時開放至十六歲。我國的民主指數雖然是民主國家的前段班，自一九九七年起，台灣被美國人權團體自由之家評比為自由國家，二○二二年台灣與同樣拿到九十四分的冰島、愛沙尼亞、智利與德國，並列第十七名，亞洲第二名，但在青年公民權的規範上卻是後段班，十分諷刺。

因此國人在關注地方選舉之際，無論你的政黨傾向是支持哪一個政黨、哪一個候選人，都應該勇於投下支持修憲複決公投的一票。我國在二○二○年人口就出現負成長；在二○二五年台灣進入超高齡社會，六十五歲以上人口佔五分之一；二○三四年，五十歲以上人口佔二分之一。台灣要讓十八歲青年成為權利與義務相當之權利主體，斯是時矣。

（作者為彰化師範大學公共事務與公民教育系副教授）

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