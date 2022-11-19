自由開講》中共政府這位老大哥正在暗處盯著你......

墨染

隨著各國防疫政策的鬆綁，中共政府除首度放鬆入境政策外，國家衛生健康委、國家中醫藥局、國家疾控局更頒布了《「十四五」全民健康信息化規劃》，將於2025年推動全民持有「電子健康碼」，此消息一出，引起不少陸民一片噓聲。

中國將於2025年推動全民持有「電子健康碼」。（中央社）

自疫情爆發近3年來，中國的極端性防疫政策一直受到外界詬病，實行健康碼後，嚴格管制著民眾所有日常生活大小事，此舉如同將英國作家喬治·歐威爾反烏托邦小說《1984》中「老大哥在盯著你」的經典名句影視化，將健康碼包裝成為另類的監控工具。然起初發明者馬曉東設計健康碼的初衷，本是協助民眾解決出行需求，但從河南銀行「賦紅碼」事件爆發後，讓不少民眾突然驚覺到健康碼竟然變成了電子鐐銬，中共前《央視》記者王志安此前於個人YouTube頻道評價「賦紅碼」事件，表示中華人民共和國的每一位儲戶都是任人宰割的羔羊，如今，中共政府如同『老大哥在盯著你』一般，透過科技的力量，觀察著你、我日常的生活。

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「健康碼」比照臺灣社交距離APP，應是減少民眾接觸新冠肺炎患者及提供正確防疫資訊的APP軟體，絕對不會像現在這樣，運用科技將民眾拴上一條無形的腳鍊，讓民眾寸步難行，儘管中共已放寬防疫措施，但在健康碼時不時的被紅碼的情況下，想要獲得「出行自由」恐怕是難上加難。

（大學助理教授）

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