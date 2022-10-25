自由開講》是加打而不是「補打」，是解決問題而不是「挽救錯誤」！

王英明

10/24晚上高端公司緊急公布：將在北中南三處，為赴日而有需求者設立「免費PCR站」。此一消息傳出，打過高端的朋友，紛紛都說，「真是很愚蠢的決定。」

有一種說法是「免費PCR，拯救民進黨選情」。但最初故意把打高端疫苗的入境日本問題，渲染擴大變成政府「扶持高端是錯誤、造成選舉不利」的問題、並要求補償，不正是一些所謂偏綠的媒體人以及綠委嗎？

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目前預估有這樣PCR需要的人約有4000人。大多數人心裡會想：「你如果沒有讓我免費做PCR，我下次就不打高端」嗎？真心為自己健康著想而注射高端者，怎會因為要多花3500元，以後就不打高端？那是對自己身體負責的決定吧。而「因為愛台灣」注射高端者，卻只因為要PCR就改變愛台灣的態度，那這種愛，未免太廉價了。像那一位辣名嘴，或被很多人說「若不把她開除、我絕對不選任何民進黨候選人」的立委，其實真的很令人懷疑，她們當初講「愛台灣」支持國產疫苗，是只為了宣傳？否則你怎麼會愛一個人，只因為對方後來體弱多病、就改變心意、嫌東嫌西？

至於黑高端、恨不得台灣更亂的政客，他們注射的當然不是高端，要去日本也不受影響，但是講話卻最大聲、一副為國為民、義憤填膺的樣子，心裡想的卻是如何創造政治利益，並且對指揮中心挑三揀四，樂在其中而已。果不其然，今天早上又有人說，「只設立三個免費PCR站不夠，應該要每人發現金3500元」。真的是夠了。若是對這種族群，去日本旅行每個人加發2萬元零用金，他也是不會支持高端疫苗，更不會投票給民進黨候選人。

至於黑高端、恨不得台灣更亂的政客，他們注射的當然不是高端，要去日本也不受影響，但是講話卻最大聲、一副為國為民、義憤填膺的樣子，心裡想的卻是如何創造政治利益，並且對指揮中心挑三揀四，樂在其中而已。圖為高端疫苗。（資料照）

一位在藥局工作的年輕藥師告訴我：「高端公司本來就應該免費替旅日民眾做PCR，以補償該公司的錯誤」。我問他：「高端做了什麼錯？」他的回答是：「因為高端沒有得到認證呀！」這一點都不奇怪，有這樣想法的年輕人非常多，如果要跟他們好好解釋，他們是不會聽的。在他們忙碌的日常生活中，對國家定位前途茫茫，對自己是否獨立的國家沒有概念、對整個社會過度政治化天天吵個不停非常厭煩，沒有時間讀一些理論或文章分析，能接收的只是片段的媒體語言。而現在媒體四分之三是被什麼力量把持，相信是眾所周知的。

有人說，高端有錢，因為政府圖利高端，免費做PCR是理所當然，還說不能任由他在賺啊、炒股票啊。但這裡要指出的是，企業投資、尤其是關乎國家戰略所需要的生醫投資，絕對要圖利廠商，若無利可圖的狀態下，將會沒有人願意努力從事這樣的工作。對美國狀況有了解的人就知道，川普政府在2020年初對十幾家疫苗公司的大量投資補助、且不要求「一定要有成績」（「曲速行動」），那根本是打水漂或肉包子打狗，有些廠商拿了十幾億美金，從頭到尾什麼都沒有做出來。但最後美國終於有三家研發成功了，成為世界指標三大疫苗。美國社會從來沒有人指責美國政府圖利廠商。其實我們每一個人隨時都在圖利他人（例如我去全聯買牛奶，就是圖利全聯、到醫院看病就是圖利醫師）。人類社會歷史就是這樣運作，互相圖利，互相幫助，不需要當道貌岸然的聖人，只要不違法。

有人說高端提不出疫苗成績，所以10月底將會被取消EUA（臨時緊急藥證）。其實據我所知，9月他們已有一些報吿，只是還有一些資料需要補充。若不合格，相信食藥署會很鐵面無私的取消EUA。

這裡也有些納悶，AZ、莫德納、BNT輝瑞，也都是食藥署發給EUA，為什麼從來沒有聽說有民意代表要求這些疫苗需提出台灣民眾注射後的免疫力成績報告，並公布給社會大眾，以延續其EUA？卻只看到政府一批又一批的進貨。近有某指揮官放出風聲說：「高端EUA一年內會自動失效」。這種無稽之談，讓有些媒體人非常興奮，認為終於抓到高端及政府的把柄了。無論是中央指揮中心或是高端公司，都是如此一直處於挨打狀態。為什麼高端公司不好好的提出防疫績效，盡量向大眾說明？這種被予取予求、不敢大聲反抗、不敢說出真理、無力行銷媒體，反而只能父子騎驢、裡外不是人，太令關心國產疫苗的人傷心難過了。

最後還是要闡明，高端不能取得世衛及日本認證，問題不是出在高端，而在於「中華民國」這個國家在國際上沒有地位。因為疫苗認證，到某些國家不得不再打其他疫苗，這不是「補打」，叫做「加打」。多打幾針，身體是否能夠承受，是由專家做評估後決定，不是專家者請不要亂猜測。高端終於決定免費做PCR，這是幫助接種者旅遊能夠順利進行，不是「賠償」。這是解決問題，而不是「挽救錯誤」，因為根本沒有錯誤可言。

唯一錯誤的是，台灣是不是「根本不應該發展國產疫苗」，不發展疫苗，今天也就不會有這麼多紛爭了。但是台灣人是希望這樣自生自滅、有一天讓別人來管轄、疫苗價格被壟斷、讓國家沒有自主權嗎？也許這才是全民需要提出的答案。

（家庭醫學會創會理事）

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