自由開講》買不買電動機車？看看消費者怎麼想

陳慶全

機車是台灣人普遍使用的交通工具，跟民眾的生活息息相關。但同一時間，機車所造成的污染和排放也是一大問題，所以近年來政府為了減少空氣污染，一直都有在鼓勵民眾多騎電動機車，也提出許多相關政策及目標。

新聞報導台灣智慧移動產業協會（SMAT）針對消費者進行的「政府政策影響民眾購買電動機車意願」民調顯示，有超過七成民眾認為政府提高購車補助對運具電動化最有幫助，且對三年內會購車者來說，影響購車因素中，政府補助的比例最高。

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身為推廣電動機車第一線的機車行業者，依我這20多年來的經驗，對於這個民調結果真的很有感。電動機車是政府在大力推廣的，更是機車產業的未來，民眾來買機車時，往往都很肯定電動機車能降低溫室氣體排放和減少空氣污染的環保優點，試乘和看車的時候，許多騎士也都對電動機車的表現很滿意，可是真的下定決心要牽車的時候，很現實的考量，就是要比較價格、優惠和補助。

近年來政府為了減少空氣污染，一直都有在鼓勵民眾多騎電動機車，也提出許多相關政策及目標。（本報資料照）

甚至有民眾來買車的時候，開口就直接問：「聽說電動機車有補助，所以考慮要買電動機車，能不能介紹一下補助的方式和金額，參考看看。」很多最後決定要買電動機車的民眾，也都會很緊張地再三跟我們確認：「這些補助是真的可以申請下來的對吧？如果少了補助，可能就考慮不買電動機車了。」

所以非常明顯地，政府希望推廣民眾建立使用電動機車的習慣，對電動機車的補助政策就必須持續，而且還要加大力道，這樣才有助於達到政府設定的「2030年電動機車新售比例應達35%」的目標。

從這份民調中也看到，在18到29歲的年輕族群當中，若環保署對電動機車恢復新購補助，會提高78.8%的購買電動機車意願，是所有年齡層中比例最高者，顯現購車成本是影響年輕買家使用電動機車的重要原因。

這個調查結果其實非常合理，年輕族群剛出社會或還在念書，他們的經濟條件較不寬裕，就算內心認同電動機車環保的理念，也支持政府提出的淨零碳排和運具電動化目標，可是還是需要更優先考量自己的負擔能力。一台機車平均使用年限約十年，而且購買電動機車不僅是環保問題而已，更是民眾騎乘習慣的養成。所以政府應該特別重視年輕族群這一塊的需求，看到他們對政策的期待，趁早協助他們加入電動機車騎士的行列。因此在補助政策上面，不要只侷限在「汰購」而已，有些人就是第一次買機車，沒有舊車怎麼汰購？要汰購與新購兩項補助方案雙管齊下，這樣效果才會好。

目前台灣民眾的環保意識普遍是有的，政府推廣減少污染的政策也是大家認同的，這次SMAT的民調提出了具體且明確的數據，表達民眾對購買電動機車的最主要的考量，以及民眾對政策的期待。希望政府能夠聽到民眾的心聲，提出最能對症下藥的政策，不僅真正幫助到機車產業，也能加速達成政府的政策目標。

（作者為嘉義市機車公會理事長）

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