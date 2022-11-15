胡，怎麼說》恨的民調就比照死狗、死貓...民調放水流、歪嘴掛樹頭！

「死狗放水流，死貓掛樹頭」！

「民調放水流，歪嘴掛樹頭」！

雖說「民意如流水」，但是，當民調成為政治操弄、媒體炮製出「恨」的數字，被政客與名嘴（實在很歪）當做炒作「恨」的工具，陰謀以恨的數字帶風向、意圖以恨暫時左右選民意向，奪取政治利益，這種民調早已脫離「民意」，反映的只是極端黨派那一小攝人的「恨意」，那何不就比照「死狗放水流，死貓掛樹頭」的舊習，把媒體操弄炮製出來的恨民調「放水流」，把炒作恨民調擴大台灣社會裂口的政客歪嘴「掛樹頭」！

「恨海無邊，回頭是岸」，但是，對於炒作「恨民調」那幫人，他們的岸在對岸的專制中國，他們在台灣只會一直深陷恨海中，不會回頭的，他們曾在2018年選舉，藉「恨」取勝，食髓知味，今年又故技重施，更變本加厲。恨的民調當然只是攻略的其中一個環結，他們有全套恨的劇本，在選舉最後階段將如恨浪席捲衝擊選情。

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綠營出馬競選首都市長的陳時中，必定首當其衝，成為藍、白「萬恨穿心」的首要打擊目標。在恨的觀點、恨的扭曲之下，凡是陳時中做過的防疫工作，就全都被貶的一無是處，從疫苗採購、配置、價格、防疫政策、邊境管制等等，都受到藍白全面攻擊，像朱立倫曾說，再貴的價格也要買來給民眾，現在則藍軍用假消息、假價格做武器，硬咬有弊猛打陳時中，卻說不出弊在哪?像蔣萬安曾要求加強加速加多補助國產疫苗研發，現在卻和柯文哲等同路狠批國產疫苗高端有弊，同樣弊在何處也說不出來。

反正要恨的就是陳時中!反正一切罪魁禍首都是陳時中!從最近又出現一張假造的政府採購高端契約，刻意偽造政府採購價高端每劑1081元，較之前公布的881元，貴了200元，質疑總共近10億元不知去向。這份偽造物，可以推斷又是來自境外敵對力量假消息農場的產品，在網路上「打帶跑」，台灣有些藍白擺爛網軍撿起來加碼加速代跑傳播，媒體及歪嘴再擴大渲染...，操弄假的好像成了真的一樣，目的就是打擊台灣防疫、打擊台灣人民對政府的信任、尤其是完全否定陳時中的所有防疫努力，藍白粉一些人呆呆傻傻或故意裝傻的就相信囉，就恨呀恨民進黨、恨政府、恨蔡英文、恨陳時中...。

其實，在他們炮製出恨的民調中，那幫人常把陳時中打第三名，即使有時第二也差第一很大，藍軍蔣萬安遙遙領先12%以上、代白出征的黃珊珊則只能坐3望2，被他們打成可棄之不可惜、保蔣尚可取...。不過，他們炮製的民調數字常自曝其短，像最近的幾分恨的民調，藍第一、白第二、綠第三，那麼搞棄保?何必恨綠防時中?第一、第二不管加起來除2或照排名，都遠勝排第三的陳時中，他們很警張就是他們自己對恨的民調都沒信心!

當民調失準時，大家都會說民意如流水、機構效應什麼的，有的所謂民調專家，搞壞民調形象，卻說嘴民調，講的口沫橫飛一大沱理由，大部分其實都像排泄物一樣，臭不可聞。所謂機構效應，因政治立場認同、歸屬感對調查機構的好感與反感影響回答、因而產生的效應之外，當中更有濃厚「恨的效應」在左右民調結果。

對民主、對台灣、對民進黨、對蔡英文、陳時中等等的恨愈大，那個機構做的民調失準就更大!更嚴重的就是親中舔共症候群時時發作，他們做的民調，偏離事實、乖離台灣民意更大!

今天午夜起，民調數字封關，否則罰很大，不過，在私訊或私密群組，最後流傳必更廣也更離譜，台灣的選民遇到那些恨的民調，就像死狗一樣放水流隨它去即可。對於之前或正在製作恨民調的媒體、民調機制、政客、歪嘴等等，應該把他們及他們搞出來的民調數字，全部如死貓般掛在樹頭，在選後供大家和選民投票結果做比較。

對於深陷無邊恨海的藍白軍，在此就舉兩句奉送:容忍比自由更重要（胡適），慈悲沒有敵人（聖嚴），

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