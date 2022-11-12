自由開講》美國期中選舉結果，給台灣執政團隊的激勵

邱志偉

2022年美國的期中選舉，眾議院、參議院、州長選舉等結果大多出爐，民主黨由於拜登總統民調不佳，各界對於這次期中選舉，共和黨能取得大幅勝果，大多抱持肯定態度。沒想到選舉結果出爐，共和黨並未如預期的出現「紅色海嘯」，至多僅是紅色「浪花」，眾議院共和黨可能會獲得多數席次，但參議院則顯然未如原先的樂觀。

若民主黨最後在國會中至少能守住參議院，則拜登的連任之路將會大有希望，接下來舉行的G20拜習峰會，拜登、習近平兩人在國內的政治權力地位將不至於過分懸殊，拜登不必做太多讓步。我也希望由此結果，給予執政團隊一些打氣鼓勵，選舉最後關頭，票未開出前絕不可輕言放棄！

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民主黨由於拜登總統民調不佳，各界對於這次期中選舉，共和黨能取得大幅勝果，大多抱持肯定態度。沒想到選舉結果出爐，共和黨並未如預期的出現「紅色海嘯」，至多僅是紅色「浪花」。（AFP）

美國由於制度設計的關係，憲政體制的權力交替，一次是總統大選，一次則是期中選舉，兩者間的結果雖未必有絕對關聯，但依舊是觀察總統權力地位的重要指標。以期中選舉來說，最經典的案例當屬1994年美國期中選舉，1992年甫取得總統寶座的民主黨，原本意氣風發，準備大顯身手。沒想到推出多個較「前進」的政策，立刻遭選民反撲，共和黨首度奪下兩院國會的控制權，柯林頓成了名副其實的跛腳總統。但若因此以為柯林頓連任無望，恐又錯判情勢，因為民主黨在策略運作正確下，依然贏得1996年的總統大選。

不論如何，用期中選舉去定論接下來總統大選局勢，可能都言之過早，但更重要的是，不論選前是否民調高或低，都不能鬆懈，務必要票票入匭才是根本之道。美國這次的期中選舉，外界都不看好民主黨選情，更認為這次結果恐比1994年的紅色海嘯還大，甚至斷言川普將因此捲土重來，重返美國政壇、直攻2024等。

沒想到開票結果，跌破外界眼鏡，顯然川普到各州賣力輔選，各方可能未蒙其利、先受其害。即便川普執政時期對台灣確實友好，甚至締造首次川蔡電話的紀錄。但我們必須說，若已遭國內選民否定過的政治人物，便應當知所進退，對選舉過程要謹慎，避免團隊或政黨因此受傷。

從這次國民黨派出馬英九、韓國瑜四處輔選造勢站台，我更要呼籲本黨的支持者，絕不可現在就言放棄，國民黨派出已遭選民唾棄的政治人物輔選，同樣也不會激起選民的感動。選前最後二周，我們應當要重視的是選民的需求，要找到正確的議題設定，讓民心感動。就如同去年底的公投，選前所有民調都顯示我們會大敗，但在我們辦理一次次的說明會後，顯然打動民心，這次我們一定也可以。

最後關頭，我希望執政團隊不要輕易鬆懈，蔡總統當前的施政滿意度，並不是歷任總統最低檔。相較之下，拜登在逆風民意下，照樣可以在期中選舉繳出漂亮成績單，台灣的執政團隊必定也可以。我們在防疫上已兼顧健康、經濟，努力回到正常的經濟生活型態。在國防上，我們對中國絕不輕言低頭，面對習近平的稱帝之舉，台灣執政團隊堅守民主制度，必能讓商界安心、人民放心。

我不敢說現在是台灣最好的時刻，但蔡總統的施政滿意度，在執政第6年，仍可維持五成左右，這在過去歷任民選總統之中，實屬難得。我相信執政團隊的努力，一定可以帶給民眾信心。接下來最後關鍵二周，我希望全黨同志繼續衝、繼續努力輔選，最重要的是要打動民心，找出正確的議題設定，不要陷入模糊泥淖之中。

我堅信美國民主黨能在逆風中取得不錯成績，民進黨定能發揮同樣的力量，打動民心，堅持到選前最後一天，讓所有選票在決勝時刻票票入匭！

（立法委員）

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