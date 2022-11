自由開講》「和平解決」是「一中政策」的核心

陳世民

自八月中國在台灣週邊軍演以來,西方對「一中政策」的論述已明顯出現微妙轉變,更強調將「台海問題的和平解決」視為是「一中政策」的核心,或前提條件。

10月17日美國國務卿布林肯提到:「美國的一中政策不會改變,但其核心是承諾和平解決分歧。」(We remain fundamentally committed to the ”One China policy’. --- But at the heart of that was a commitment to resolve these differences peacefully.)

26日布林肯再言:「關於台灣,(我們會)挺身維護數十年來的主張,即分歧必須以和平方式來管理與解決。」(And again, when it comes to Taiwan, standing up for the proposition that’s held for decades, that these differences need to be managed and resolved peacefully.”)

11月4日德國總理蕭茲訪中前一天也投稿提到:「我們和美國及其他許多國家一樣,都奉行『一中政策』。此政策的一部份是,無論如何,該處現狀的任何改變必須是透過和平方式且雙方都同意。」(Like the U.S. and many other countries, we pursue a One-China policy. Part of this policy is, however, that any change to the status quo must be brought about by peaceful means and mutual agreement.)

德國總理蕭茲訪中前一天投稿提到:「我們和美國及其他許多國家一樣,都奉行『一中政策』。此政策的一部份是,無論如何,該處現狀的任何改變必須是透過和平方式且雙方都同意。」(AP)

從北京的反應,更可以看出此一轉變。10月17日中國外交部發言人汪文斌回應:「布林肯將美國的一中政策,同中方承諾和平解決台灣問題相關聯,而且將其作為美國一中政策的核心,這個不是對承諾的重申,而是對承諾的篡改。」

8月初中國在台灣週邊軍演的同時,G7外長和歐盟高級外交代表,以及美、日、澳外長,便曾分別發表聲明,重申其「一中政策」未變,但引人關注的是,兩則聲明皆在「一中政策」後加註「在適用情況下」(where applicable)字眼。(There is no change in the respective one China policies, where applicable, ---.)

此一過去未曾有過的加註,其意涵便引發外界諸多聯想。作者當時曾投稿認為,此加註(where applicable)代表西方的「一中政策」已有轉變,須「適用於中國願意和平解決台海問題的情況下。」上述布林肯及蕭茲的言論,更證明了作者的看法。

在中國日增對台威脅下,目前西方明顯將「北京承諾願意和平解決台海問題」和「一中政策」連結在一起,甚至成為他們是否遵守此政策的前提條件。如果北京違反「和平解決」的承諾,西方也沒有義務再遵守過去給中國有關台灣問題的承諾。此一轉變可能帶來台灣突破和西方關係的契機,值得政府關注與把握。

(作者為台灣大學政治學系副教授)

