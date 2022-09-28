社論》美國正在重構「一中政策」

美國國務院發言人表示：美國「一中政策」沒有改變，美國未對台灣主權採取立場，該政策自一九七九年來作為美國對台做法的核心，目前依然有效。他說，上週布林肯也向王毅私下傳達此一立場。美式「一中政策」，中式「一中原則」，交集是承認PRC擁有「中國代表權」，分歧在於北京宣稱擁有台灣主權，華府對台灣主權則不持立場。兩年前，美國在台協會公布的解密電報，「六項保證」中的「未改變關於台灣主權的立場」，應即此意。而隨著中國在台海行徑越來越挑釁、具脅迫性，美國也對中國愈趨表達它對台灣主權的「立場」。

北京一向宣稱：聯大第二七五八號決議解决了中國代表權，並確認了台灣是中國的一部分。日前，拜登首度在聯大總辯論提及台海局勢。他說：我們尋求維護台海和平穩定，奉行四十年來防止衝突發生的「一中政策」，持續反對兩岸任一方片面改變現狀。在此之前的訪談節目，拜登提到：「台灣對於獨立有自己的判斷，我們不會鼓勵他們獨立，那是他們的決定。」去年十一月的視訊會議，拜登也對習近平表達，美方支持台灣關係法，「它（台灣）是獨立的，由它自己做決定」。他後來澄清說，並未改變美國對台政策，也不會改變，「我們不鼓勵獨立，但鼓勵他們完全按照台灣關係法的要求去做。這是我們正在做的，讓他們自己決定」。這種態度，即使不是對台灣閃綠燈，至少不是對台灣閃紅燈。

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雖然華府一再強調，美國的「一中政策」並未改變，但在北京的認知裡，美國已經從事改變了。這種認知差距顯示，美國的「一中政策」，中國的「一中原則」上，本來就有不同的內涵。美中三個公報，美方承認的是PRC擁有「中國代表權」。至於台灣，「台灣關係法」只規定美台往來的原則，期望台灣的前途以和平方式決定，毫無一語提及「台灣屬於中國」。聯大二七五八號決議，也只是解決「中國代表權」，隻字沒有涉及台灣，絕非北京所扭曲的「確認了台灣是中國的一部分」。更早的「舊金山和約」，亦僅規定日本放棄台灣、澎湖，並未明言歸屬何國。換言之，中國宣稱擁有台灣主權，找不到任何國際性文件的證據，所以只能出之以「自古以來」的狡辯。

美國的「一中政策」，其核心在於解決「中國代表權」，以利在國際權力平衡上「聯中制蘇」。當年台灣處於外來政權統治，以「反攻大陸」維護政權的正當性，兩岸政權都認為台灣屬於中國。美國「認識到」、沒有提出異議，唯將和平解決雙方分歧視為第一要務。一九八○年代末期，台灣走向民主化、本土化，開始展現不同以往的國家想像。華府的「一中政策」，不支持（不主動促成）台灣獨立，卻也沒有反對台灣獨立作為台灣人民的民主權利。然而，由於與中國「交往」優先，中國逐漸成為世界工廠、市場，華府反對任何一方片面改變現狀，言下之意往往指向被北京污名化為麻煩製造者的台灣。直到二○一八至二○二○，美中關係逆轉，新冠疫情擴散，中國機艦擾台，國際風向為之丕變，矛頭轉而指向北京，且開始重視台灣的正能量。此一價值翻轉，歷經二月俄羅斯入侵烏克蘭、八月裴洛西訪台，更加在國際認知固化。

長期觀察美國的台海政策，不難發現一個不變的黃金定律，即，「台灣必須存於友好國家之手」。鄧小平推動改革開放，即使發生六四事件，美國仍帶領西方挹注中國經濟。在美國的政策想像中，改革開放可能觸動政治鬆綁，促使中國走向普世價值，從而成為負責任的大國，美中可建立長期的夥伴關係。在這種情況下，所謂的「和平統一」，似乎是美國可接受的選項。不料，習近平迷戀中華民族偉大復興的霸權夢，意圖以專制制度取代民主制度，擬以「武統」推倒第一面骨牌台灣。於是，「台灣必須存於友好國家之手」，顯然成了必須急迫面對的要務。

從「舊金山和約」、聯大二七五八號決議、美中三個公報到「台灣關係法」，可以發現一條清楚的脈絡：美國從未主張「台灣屬於中國」。如今，民主台灣與專制中國的對比一天比一天鮮明，中國若併吞台灣，對國際的災難性影響更非同小可，拜登急速拉升美台關係正得其宜，釐清其對台灣主權的立場與中國不同尤有必要。在國際大棋盤中，美國對中國重新定位台灣，已然造成地緣政治洗牌效應。中國威脅，首當其衝，身處第一線的台灣，將如何自我定位，追求正常國家願景，則是國人的課題。

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