社論》「一中」裹腳布該丟了

美國國務卿布林肯向中國外交部長王毅表示，不尋求改變台海現狀，口氣之中有對中國武力犯台的警告，也有對台灣成為正常國家的制約。圖為布林肯、王毅七月出席印尼峇里島G20會議。（法新社）

不如裴洛西訪台引起北京暴跳，半個月前畢爾以歐洲議會副議長的官方身分正式訪台。畢爾直言：歐洲和台灣是「民主國家大家庭」的一部分，「台灣的繁榮也是歐洲的繁榮。對香港來說，歐洲來晚了，我們對台灣不會遲到」。她說：「只有台灣人才能決定台灣的未來。」然而，歐盟新任駐中國大使阿爾比尼亞納表示：歐盟不主張或捍衛台獨，而是支持和平統一；我們認為只有一個中國，但如果發生軍事入侵，歐盟將與美國及其盟國一起，採取與現在對俄羅斯相同，甚至更嚴重的措施。

畢爾、阿爾比尼亞納的異同顯示，歐盟內部對中政策還有拉扯。一如美國，還有戰略模糊與戰略清晰的拉扯。所謂的支持和平統一，意涵著承認台灣屬於中國，只不過，主張統一過程要和平、反對武統。如此這般，實質上也為北京的一中原則背書。從北京的角度來看，支持和平統一，就合理化了統一台灣是中國內政，而內政不容外國勢力干涉，武統是中國的選擇自由。香港是近例，既然承認香港屬於中國，一國兩制、港人治港、五十年不變，或者，一國一制、愛國者治港、民主派清零、媒體姓黨，亦屬北京的選擇自由。拜登政府向習近平表白：不支持台灣獨立、不尋求改變台海現狀，是不是也在阿爾比尼亞納的陷阱邊緣？

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華府經常強調，美國的一中政策，中國的一中原則，不盡相同。中國只談三個公報、三段論，美國強調台灣關係法、三個公報、六項保證。不過，華府官員、智庫，仍側重非官方關係、協助台灣自衞、和平解決分歧，六項保證中的「美不能支持中共對台灣的主權主張」，很少著墨。反倒是，三個公報的「認識到在台灣海峽兩邊的所有中國人都認為只有一個中國，台灣是中國的一部分」，在華府積非成是、作繭自縛，且外溢至國際社會。怯於「否認」台灣是中國的一部分，遂令北京的一中原則強詞奪理，連不涉及台灣的聯合國二七五八號決議亦予扭曲。近日，中國常駐聯合國官員還稱：個別國家（指美國）在烏克蘭問題上一再強調主權原則，但在台灣問題上卻不斷挑戰中國主權。無中生有，莫此為甚。

中美三個公報，當時台灣處於外來政權威權統治，台灣人民無從自由表達意志。一九八八之後，台灣逐步還權於民，主流民意越來越堅定，「只有台灣人才能決定台灣的未來」，無所謂「必須由包括台灣同胞在內的全中國人民共同決定」。更何況，中共一黨專政，人民無權選舉執政者，何來共同決定台灣未來？布林肯向王毅表示，不尋求改變台海現狀，口氣之中有對中國武力犯台的警告，也有對台灣成為正常國家的制約。如果肯定台灣是民主盟友，印太的民主領頭羊，華府可能也要注意到，這種跟不上台灣民主步伐的舊思維，會不會讓台灣人民覺得「不夠朋友」？

烏克蘭與台灣不一樣，但普廷之於烏克蘭，預示了習近平之於台灣，這是帝國主義的共通性。普廷說：「烏克蘭對俄羅斯來說，不僅僅是一個鄰國，更是歷史的一部分」，「現代烏克蘭，完全是俄羅斯通過割去自己部分歷史領土建立的。」這種侵略他國的藉口，何其吻合習近平的句型！釣魚台，台灣，南海，不也是在這種論述邏輯下，被定義為自古以來的領土？普習侈言聯合國憲章、世界人權宣言，卻以武力解釋國際規則，以勢力範圍取代領土概念。換言之，武力所達，便是疆界。現在，西方所面對的中俄，不是現代國家，而是帝國活化石。仍想用現代國際概念，管控分歧、利益合作，只會耽誤迎戰帝國的時機。

美中貿易戰、科技戰，引起供應鏈問題，西方面臨短期利空，中國則長期利空。突如其來的可疑疫情，讓習近平化被動為主動。除了香港二次回歸，不承認海峽中線，台海是中國內海，他在地緣政治前線，正把一中紅線往外推。而台灣，正是陸權中國走向海權中國的突破點。蘇利文說：在台灣問題上，「模糊必須是戰略的特徵」。如果這是誘敵深入，的確莫測高深。只是，至少十年來已經證明了，戰略模糊制止不了帝國野心，一中政策仍被一中裹腳布纏住。有一種試錯法（trial and error），嘗試錯誤之後，就要改找新的解決問題方法，不要重複錯誤。一中政策，戰略模糊，也需要這種科學精神。

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