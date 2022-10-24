自由開講》中國獨裁專制為其創造力教育落後的關鍵 台灣需引以為戒

張天泰



中共在23日召開第20屆一中全會，確立中共20屆政治局常委名單，各界認為，中共總書記習近平大權在握，等同宣示屬於習近平「一人一黨專制」的獨裁時代來臨，然而，中共不斷窮兵黷武，卻完全忽略在國際競爭領先最大的關鍵在於創造力教育，但中共為了維持統治權，不惜對中國內部人民進行從小到大的思政教育，思政教育如同洗腦教育，內容包含軍國主義、民族主義、獨裁者的武斷意志的產物，其最重要的目標是要讓學生成為客體遵從盲從效忠，讓學生被剝奪原先的主體性，繼而斷送學生之後能發揮影響力的主體能動性，連帶學生失去最重要的批判性思考力，更無法開啟創造性思考力，批判性思考力和創造性思考力，是促進一個國家創造力教育提升的最大因素，也和國際競爭力有因果關係，彼此密切相關，但中共卻一再忽視其中關鍵，只為控制人民身心而採取逆向操作。

一、單一意識形態控制 必然扼殺創造力教育

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教育哲學家Maxine Greene認為創造力教育發展的關鍵，不能也不會拘泥固著於某種意識型態的綑綁，因為創造力豐富的人在觀察問題時，能時常發現新的觀點、理解與解決方法的原因。而為創造力是一種將某事物視為可能是別種事物的能力，即一種發展用新方法觀看同一事物的能力，而想像力可將各個分離的部分進行連結、整合為一個新整體，而能跳脫既有的舊看法，進而獲得一種新理解與新領悟。矛盾的是，中共一方面不斷推出政策口號，要成為創新型強國，但卻不斷做著扼殺創造力教育發展的事，目前中國有十四億人口，約有九千多萬的中共黨員，透過洗腦教育讓學生認為黨員是優勢階級，也提高對中國人民的完全控制率，而在2021年開始中小學必修習近平思想的措施，逼迫學生上「黨課」、學「黨史」，甚至幼兒園播放愛國歌曲，大學階段則是透過思政課程為名的紅色教材，進行單一意識形態的灌輸和洗腦教育，並讓黨成為監控人民的系統維護者。

中共為了維持統治權，不惜對中國內部人民進行從小到大的思政教育！（法新社）

二、中國陷入一人一黨專制的獨裁時代 必惡化創造力教育落後問題

英國《經濟學人》北京分社社長任大偉（David Rennie）是少數獲准進入人民大會堂報導中共20大的西方記者，他提及在報導的過程中，隨處可見對習近平的大量阿諛奉承，而這些人像「臨時演員」，事實上，在極權社會連諾貝爾獎得主都必須像「臨時演員」，不敢說出實話，例如1957年諾貝爾物理學獎得主楊振寧，曾發表「清華學生水平超哈佛，中國暫不需諾貝爾獎。」、「中國比美國在基礎教育上優勢巨大。」等為討好威權的虛假話語，此為拍馬屁而白賊，並沒對中國創造力教育和學術真理說出實話，卻不知道這些話會害了中國學生的創造力發展，同時，專制獨裁社會，必會利用以愛國主義教育之名來進行洗腦教育之實，同時讓學生以為奉行這些教條，就是代表愛國的行為，未意識到其洗腦後被工具化的生命狀態，長久下來，學校課堂不教知識學術，而是合理化洗腦，老師失去啟蒙批判性思考能力，無法發揮教導和開啟學生主體性的教育功能，成為進行意識形態複製的客體，必然惡化中國創造力教育落後的嚴重問題。

近來，2022年諾貝爾經濟學獎得主戴布維格（Philip H. Dybvig），卻被中國大學評鑑不合格拒聘的國際級笑話曝光，也顯示中國獨裁專制讓其學術圈和教育圈強調政治正確的問題現象，上述不只是讓其創造力教育落後的關鍵，連有創造力獲得諾貝爾經濟學獎的學者也無法辨識，這是一個警訊，台灣必須引以為戒。

（政治工作者）

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