晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》我們需要台語委員會

2024/05/11 05:30

◎ 許慧如

針對「台語不叫做閩南語」，教育部長日前公開回應，指教育部會配合文化部和各部會的「共識」再做修訂。

但，文化部早在2020年就完成大規模調查，結果已呈現清楚的「共識」。在無提示之下，將近75%受訪者稱這個語言為「台語」。請注意，這是教育部用「閩南語」一詞廿年後所做的調查。行政院也在2022年核定這份報告，並發函各部會。潘部長的回應，把這個老問題又推回原點，進入了「文化部語言調查行政院核定報告教育部等文化部回應」的無限迴圈。

這件事突顯教育部推託的態度，更突顯本土語言政策的混亂。目前台灣的語言大致分為「華語」、「英語」、「本土語」。這個分類，很容易讓人錯覺台灣的語言分為這三「種」。其實，「華」、「英」是單一語言，「本土語」則是一個「類別」，主要包括「台、客、原語」。先不論「華/英/本土」這三類語言獲得的資源嚴重不均，即使「本土語」內部，也是充滿矛盾。

客、原語，都有專責中央部會，有專法。台語的業務則主要分散在教育部和文化部，但這兩部還要分配資源給客、原語。筆者承辦2021年第一屆國家語言發展會議，過程中就深感「本土語」內部的資源不均。實質上雖是文化部主辦，但名義上還是客、原兩會共同主辦。只要牽涉到客、原語，就要聽這兩會的意見。會議語言資源分配，幾乎都要台客原均分，但是原民還有「原民語發會議」，客委會日前也已提出「客家語發法」草案。唯獨台語，只受到「國家語言發展法」保障，而該法同樣也保障客、原語。

這次的台語名稱也是一例，無論中央或地方，都沒有專責單位代表台語。且因包裹在「本土語」裡，台語的名稱還須取得其他語的「共識」。更糟的是，文化部大規模調查已經確認民間的「共識」了，教育部仍說「需要共識」。

二十幾年前台灣首次政黨輪替，設置客、原兩會，有當年的時代背景。但這段時期以來，台語持續流失，且台語是台灣的共通語，也是最能代表台灣的語言。政府短期若無法成立語言部以集中規劃國內各語言(包含本國和外國語)，那麼，我們需要和客委會、原民會同一層級的台語委員會，讓台語得到應有權益和尊嚴。

（作者是師大台文系教授／系主任）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書