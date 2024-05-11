自由廣場》我們需要台語委員會

◎ 許慧如

針對「台語不叫做閩南語」，教育部長日前公開回應，指教育部會配合文化部和各部會的「共識」再做修訂。

但，文化部早在2020年就完成大規模調查，結果已呈現清楚的「共識」。在無提示之下，將近75%受訪者稱這個語言為「台語」。請注意，這是教育部用「閩南語」一詞廿年後所做的調查。行政院也在2022年核定這份報告，並發函各部會。潘部長的回應，把這個老問題又推回原點，進入了「文化部語言調查行政院核定報告教育部等文化部回應」的無限迴圈。

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這件事突顯教育部推託的態度，更突顯本土語言政策的混亂。目前台灣的語言大致分為「華語」、「英語」、「本土語」。這個分類，很容易讓人錯覺台灣的語言分為這三「種」。其實，「華」、「英」是單一語言，「本土語」則是一個「類別」，主要包括「台、客、原語」。先不論「華/英/本土」這三類語言獲得的資源嚴重不均，即使「本土語」內部，也是充滿矛盾。

客、原語，都有專責中央部會，有專法。台語的業務則主要分散在教育部和文化部，但這兩部還要分配資源給客、原語。筆者承辦2021年第一屆國家語言發展會議，過程中就深感「本土語」內部的資源不均。實質上雖是文化部主辦，但名義上還是客、原兩會共同主辦。只要牽涉到客、原語，就要聽這兩會的意見。會議語言資源分配，幾乎都要台客原均分，但是原民還有「原民語發會議」，客委會日前也已提出「客家語發法」草案。唯獨台語，只受到「國家語言發展法」保障，而該法同樣也保障客、原語。

這次的台語名稱也是一例，無論中央或地方，都沒有專責單位代表台語。且因包裹在「本土語」裡，台語的名稱還須取得其他語的「共識」。更糟的是，文化部大規模調查已經確認民間的「共識」了，教育部仍說「需要共識」。

二十幾年前台灣首次政黨輪替，設置客、原兩會，有當年的時代背景。但這段時期以來，台語持續流失，且台語是台灣的共通語，也是最能代表台灣的語言。政府短期若無法成立語言部以集中規劃國內各語言(包含本國和外國語)，那麼，我們需要和客委會、原民會同一層級的台語委員會，讓台語得到應有權益和尊嚴。

（作者是師大台文系教授／系主任）

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