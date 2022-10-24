自由開講》共同富裕2.0不過是一個宣傳口號

劉巧頤

日前，中國召開二十大會議，中共國家主席習近平於會議中首次提出「規範財富累積制度」，用來保障及規範民眾的薪資所得。然此番言論卻引起各界質疑，中共當局是否將會再次以「共同富裕」之名，伺機敲詐民眾薪資所得。

習近平在20大期間首度提出規範財富累積機制。（路透社）

據陸媒《新京報》報導，中共當局為實現「共同富裕」理念，將「規範財富累積制」納入二十大會議之中， 主要目的雖是打擊先富、暴富之群眾，消除該群體透過壟斷市場資源所獲取的巨額非法財富。先前，在2021年的4月，中國電子商貿巨頭阿里巴巴遭中共以違反「反壟斷法」，開罰182.28億元人民幣的天價罰單，就是最好的例證。從反壟斷調查到數據安全調查再到各種合規調查，受到波及的對象不斷迅速擴大，就連演藝圈、外送、出租汽車、教培等產業都因此受到調查與規範。如今，中共當局再度舊事重提，將政治凌駕於經濟之上，美其名是為民眾發聲，但實際上卻是借用共產黨之手，重新替中國經濟進行大洗牌。

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觀察這些受到牽連的產業，只能說是中共「共同富裕2.0」下的政治鬥爭犧牲者，花錢消災才能保住自己被榨乾到所剩不多的財富。這種不切實際的平均財富之夢，從中國封建時代幾千年都沒實現過，難道在毛澤東、習近平的接連呼喊就能順利實現?這個共同富裕2.0口號還是先看看就好。

（研究生）

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