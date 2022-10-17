自由開講》高金素梅想要黑掉數位部？倒底會對誰有利？

陳啟濃

立委高金素梅已經在立院練就犀利言詞，常能對官員咄咄逼人。加上配合紅媒的演出，達成無縫接軌的造假資訊，目的就是在動搖政府的威信，讓人民對民主體制失去信心，最後當然是跟中共的統戰宣傳搭配演出。

立委高金素梅。（資料照）

前日對數位部編制的質疑，無限擴張到政府藉數位部的成立，控制人民的資訊流通，以達成掌控既得權利的目標。不僅不想讓唐鳳針對編制的質疑說明清楚，還惡意藉此提出政府「疫苗價格」、「天然氣價格」不公開的不實資訊，還捏造「總統跟政要的論文要封存三十年」的 謊言。不實的指控卻要部會首長回應，有扮演大義凜然的角色，幫納稅人跟政府要資訊公開的權利。

請繼續往下閱讀...

然而事實如何？中油已公開天然氣價格，疫苗採購也在指揮中心記者會說明過，總統的論文國家圖書館查得到，封存的只是在政大任教時的個人資料。這些訊息網路都可以很容易查到，為何堂堂立委還要捏造事實，混淆視聽，很顯然背後有其陰險的政治動機。

數位部最重要的任務就是守護國家的資訊流通的正確性，保持國家的訊息能正常流通，不讓外來的惡意資訊任意散佈流通。先前美國等先進國家就不斷提醒建議台灣政府，一定要在資訊管理這區塊，有個整合部門來負責這樣的任務。

讓數位部黑掉是對誰最有利？這樣惡意詆毀的司馬昭之心，路人皆知。再說台灣是民主國家，怎可因數位部的成立就能輕易的控制人民知的權利，或說利用控制資訊來做政治監控。這樣的情況只有極權獨裁的中共政權做的出來。

如果真能控制資訊流通，就不會發生立委和媒體合作，製造人民仇恨政府的假消息。在說高金委員對習慣控制人民資訊權益的中共，卻是比自己台灣的民主政府，還要更友善更巴結，這難道不是非常矛盾的現象？

（退休警官）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法