漫遊藝術史》古典美人畫還是綠燈戶宣傳品？──英國流行點刻版畫（上）

一件成雙的十八世紀點刻美人版畫,標題分別為「聖詹姆士美女」與「聖吉爾斯美女」。橢圓畫框中的兩位美女頭像都以側面表現,各自看向左右,形成對看的景象。他們各自擁有的裝扮風格,讓主題在乍看之下,似乎意在表現上流社會與中下階級女性的差別,但是果真如此嗎?

宋美瑩/佛光大學歷史系副教授

2005年,我在英國中部林肯郡一個古香古色的小鎮史丹佛(Stamford),走進那間古董版畫店,為自己的生日挑選禮物,心裡想的是十八世紀眾多版畫風格中最心儀的點刻畫(stipple engraving),最後買了兩張一對的點刻美人版畫【圖1、2】, 1柔美女性的風格,掛在牆上,格外賞心悅目。多年後興起做了一番研究,才驀然發現,原來它們並非我想的那樣單純。

【圖1】 A St James’s Beauty, 1783, stipple engraving,

Wellcome Library

【圖2】 A St Giles’s Beauty, 1783, stipple engraving,

Wellcome Library

版畫的標題是「聖詹姆士美女」(A St. James’s Beauty)與「聖吉爾斯美女」(A St. Giles’s Beauty),橢圓畫框中的兩位美女頭像都以側面表現,各自看向左右,形成對看成雙的方式,應該是為了並列展示的肖像作品。「聖詹姆士美女」頭戴有羽毛與緞帶的帽子,前額有珍珠頭飾,頸部有蝴蝶結裝飾,是位精心裝扮的時尚女性;「聖吉爾斯美女」則頭戴蕾絲便帽,帽緣下方的帶子散置於頸部,前額劉海隨風飛揚,看來隨性自然。查詢各大博物館與拍賣會網站,這兩張點刻版畫有黑色、紅色、褐色墨水印製的幾種版本,還有加上手繪的彩色版,強調出點刻版畫特有的裝飾特色。

成雙卻對比的這兩張圖,乍看之下的主題似乎意在表現上流社會與中下階級女性的差別。果真如此嗎?我嘗試從其他線索探詢,畫框下的文字標示有設計者與刻版家的名字「班維爾繪製/巴爾托洛齊雕版」(J. H. Benwell Pinxt. / F. Bartolozzi Sculpt.)以及出版商與年代「帝瑪1783年9月8日出版於河岸街」(Pubd. 8. Sept 1783. by E. M. Diemar Strand)。這些資訊告訴我們,它是一件國際合作的作品,因為設計者班維爾(John Hodges Benwell, 1762-1785)是位年輕的英國風俗畫家、雕版者巴爾托洛齊(Francesco Bartolozzi,1727-1815)是義大利人,而出版人帝瑪(Emmanuel Matthias Diemar, 1761-1796 fl.)則是位從德國到倫敦發展的版畫商。這兩張版畫的出版史與相關文化圈正好代表了倫敦在18世紀晚期作為國際大都會的形象與地位,某種程度也顯示了版畫本身的非凡價值。目前的題目可能是帝瑪的主意,顧名思義,兩張美女畫似乎不是某位特定人物的肖像,而是社會角色的代表形象。也許一個象徵性的題目,可以增加觀看者的認同感,進而提高版畫的銷售量。

就意涵而言,這樣的題目告訴我們,畫中女子其實並不只是代表兩位美麗的女性,而是聖詹姆士與聖吉爾斯這兩個地區的象徵形象。2倫敦的聖吉爾斯區包括如今備受歡迎的文教觀光區如布魯姆斯伯里(Bloomsbury)、柯芬園(Covent Garden)、蘇活(Soho)等地,但在18世紀卻是惡名昭彰的貧民窟;3相對而言,聖詹姆士則是倫敦中心鄰近白金漢宮(Buckingham Palace)的高級區域,自17世紀以來便是貴族的住宅區,至今仍是許多頂級餐廳、劇院、4藝術經銷商(如佳士得拍賣行)、皇家藝術學院(Royal Academy of Arts)、皮卡迪利(Piccadilly)商店街、聖詹姆斯公園(St. James’s Park)的所在地。

在查閱這兩張版畫的類似主題時,搜尋結果出現下面兩張圖【圖3、4】,著實給了我不小的驚嚇──難道我買了綠燈戶的宣傳品嗎?把它們掛在本文青氣質女(呵呵!)的房間,不太妥當吧!

【圖3】 A St. James’s Beauty, 1784, Hand-coloured mezzotint,

The British Museum

【圖4】 A St. Giles’s Beauty, 1784, Hand-coloured mezzotint,

The British Museum

這是前述兩張點刻版畫出版隔年的1784,一位倫敦市中心聖保羅地區的風俗版畫出版商鮑爾斯(Carington Bowles, 1724-1793)所出版同樣題目的彩色與黑白美柔汀(mezzotint)版畫,畫中兩位女子的穿著與頭飾明顯是仿照1783年的點刻版畫,只是原本古典文雅的風格,登時變成粗俗諷刺的意味。半露酥胸的「聖吉爾斯美女」,從桌上的酒杯、地上的花盆和身後半開的床簾看來,顯然意指從事色情行業的風塵女子,從破碎的床簾、天花板、窗戶玻璃看,她所在的房間像是個破落戶,牆上貼的印刷報紙(broadsheet),上面更有印了絞刑圖的公告,表示這是犯罪率高的地區;而「聖詹姆士美女」雖衣著整齊,姿態優雅,背景的屋內陳設也算有書卷氣,但從女子手執象徵愛情的玫瑰、俗艷的胭脂妝容與整體色彩看來,應該也是暗指高級妓女或王室情婦之類。5從刻版的技巧看,這兩張美柔汀版無疑是粗糙的便宜貨,畫上也沒有設計與刻版者的名字,表示屬於次級品。鮑爾斯出版的流行版畫,代表了18世紀晚期倫敦都會的商業取向,內容與風格大抵都屬諷刺、黑色幽默、時尚流行、風俗色情等主題。6

再晚幾年的1792年,另一位諷刺漫畫家羅蘭森(Thomas Rowlandson, 1756-1827),略去「美女」二字,用「聖詹姆士區」與「聖吉爾斯區」為題出版了黑白與彩色各一張主題更明顯辛辣的線雕蝕刻版畫【圖5】。

【圖5】 Thomas Rowlandson, St. James’s & St. Giles’s, 1792,

Hand-coloured etching,

The British Museum

上方題為「聖詹姆士區」兩位頭戴假髮、穿著時髦的貴婦,對坐在桌旁,一位頭頂飾有羽毛、手執酒杯、面露討好的笑容,另一位捧著大酒碗(punch-bowl),準備斟酒;「聖吉爾斯區」則是兩位衣著粗陋的胖婦女,搭肩站在一起,正面對著觀者,似乎是在街上招攬客人。漫畫用意顯然是在諷刺賣笑行業,不管是上流或中下階級社會都是一樣不堪。從時代與社會思考,這個時期的英國人在對岸法國大革命的風潮影響下,似乎也對階級與社會問題著墨良多。

對照之下,不免要問:難道我買的1783年點刻版畫也有色情暗示嗎?比較這幾張作品,主要差別似乎是雕版技巧的不同,形成不同的風格與用意。回頭查看1783原版的雕版者巴爾托洛齊的作品,發現他曾為一本《人頭之美的原則》(Principles of beauty relative to the human head)7裡的插畫雕版,書中符合美的標準的側面畫法,如下巴、眼睛等線條,都準確地表現在「聖詹姆士美女」頭像上,可見這是一張用來展現理想美的畫作,也是18世紀新古典風的呼應。

1. 筆者收藏的兩張同樣版畫是以褐色印刷,但紙張稍有髒汙,此處借用倫敦惠康圖書館(Wellcome Library)藏的版本為圖示。

2. 倫敦的惠康圖書館(Wellcome Library)所藏的這兩張版畫,登錄的題目即是“An upper class young woman; representing the St James’s area of London. Stipple engraving by F. Bartolozzi, 1783, after J.H. Benwell.”以及“A lower class young woman; representing the St Giles’s area of London. Stipple engraving by F. Bartolozzi, 1783, after J.H. Benwell.”。

3. Crymble, Adam. “The Decline and Fall of an Early Modern Slum: London’s St Giles ‘Rookery’, C. 1550–1850." Urban History 49.2 (2022): 310-34.

4. 如Theatre Royal Haymarket、Her Majesty’s Theatre。

5. George, Mary Dorothy. Catalogue of prints and drawings in the British Museum: Division I. Political and personal satires Vol. 6( London: British Museum, 1938), p. 216.

6. Spencer Alley, “Hand-colored Mezzotints of 18th-century Prostitutes”, Spencer Alley, http://spenceralley.blogspot.com/2016/08/hand-colored-mezzotints-of-18th-century.html

7. Cozens, Alexander. Principles of beauty relative to the human head. London: Printed by James Dixwell, 1778. https://library.si.edu/digital-library/book/principlesbeaut00coze

本文經授權轉載自漫遊藝術史 古典美人畫還是綠燈戶宣傳品?──英國流行點刻版畫(上)

