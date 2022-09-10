自由開講》黃珊珊ＲＯＤ主張，將逼台北「熱上加熱」

申浩

今年夏天以來，世界各地受氣候變遷影響顯著，我們看到西歐和南歐極端高溫熱浪及百年以來最嚴重的旱災；印度、美國、中國相繼發生空前洪患；再到近日軒嵐諾颱風的侵襲，影響了南韓數千民眾。隨著極端氣候成為常態，「氣候韌性」已經是國際上城市發展最基本、最重要的治理思維。

然而，台北市長候選人黃珊珊提出的河岸導向都市再發展策略（ROD），主張未來在沿河岸的都市更新，最高可以有二倍的容積獎勵來做都市更新引導，這就是一個見樹不見林、缺乏氣候韌性的短視政見。

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黃珊珊提出的河岸導向都市再發展策略，主張未來在沿河岸的都市更新，最高可以有二倍的容積獎勵來做都市更新引導。（本報資料照）

所謂氣候韌性，主要是指城市在氣候變遷的衝擊下，所具備的「容受力」及「回復力」。容受力是指城市在面對衝擊時，最小化災情的能力，回復力則是指城市受到衝擊後快速回復並達到新平衡的能力。氣候韌性已是國際上城市進步的象徵。

研究顯示，因盆地地形加上都市熱島效應影響，台北在升溫、極端氣候上都受到更大衝擊。未來台北很可能成為水患與極高溫熱點，更嚴重的災害很可能發生。

根據國際組織的預測，未來，台北西部沿淡水河岸都將受到海平面上升影響，沿岸建築房屋都將面臨高度的淹水風險。此外，研究都市計畫與氣候調適的學者也已透過研究指出，台北市更是六都升溫幅度最大的城市，淡水河以西，萬華及大同更是最高溫熱點區，除了盆地地形容易蓄熱，還與河岸水泥建物加熱且阻風入市、市民開發集中缺乏綠帶有關。20年前台北市區與郊區的溫差約1.5～2°C，但2020年溫差已經來到3.5°C以上。

根據國際組織的預測，未來，台北西部沿淡水河岸都將受到海平面上升影響，沿岸建築房屋都將面臨高度的淹水風險。

淡水河以西，萬華及大同是最高溫熱點區，除了盆地地形容易蓄熱，還與河岸水泥建物加熱且阻風入市、市民開發集中缺乏綠帶有關。

但黃珊珊副市長卻以自創的ROD，主張沿河岸提供最高兩倍的容積獎勵可以促進都更，打造優質水岸社區。如此不考慮氣候變遷風險的貿然政策，恐怕打造出的是「水患社區」，甚至因為堤防愈蓋愈高，攔截了自然風，讓台北成為更加炎熱的「首熱之都」。

因此，一個真正負責任的台北市都市規劃，必須要能夠提升台北的氣候韌性，其中，像河岸這樣的地理環境，富含生態空間，同時也是自然通風的關鍵區域，河岸的土地和空間規劃應該要以「綠基盤」來思考，讓水體、綠覆帶與沿河入市的自然風，能有更大的開放廊道，帶動城市的氣流循環帶走積熱的能量。

而非如黃珊珊副市長極端短視的，在台北河岸旁的高溫與水患熱點「蓋高樓」製造更大風帶的風阻，只會讓台北已不均的熱點「熱上加熱」，陷入極熱浪風險。

我要提醒黃副市長，若不慎重、慎遠地思考台北市民需要什麼樣的永續都市發展，並在都市規劃納入氣候韌性的思維，不僅短視，也欠缺國際視野，只怕不只是讓台北停滯不前，更會讓台北暴露在全球暖化和極端氣候的風險下，更讓台北市民陷入不適宜居住的災難情境下。

（作者為大學教師）

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